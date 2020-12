„S Michaelem jsme o jeho situaci mluvili. Uvidíme, co přinese lednové přestupové období,“ uvedl mnohoznačně trenér Philippe Clement pro belgická media.

Krmenčíkovi nelze upřít snahu, snaží se získat si místo v týmu, ale jeho čísla zatím nejsou nijak oslnivá. Za necelý rok naskočil do 19 zápasů, v nichž vstřelil tři góly a připsal si stejný počet brankových přihrávek.

„Zatím neodvedl to, co jsme my i on očekávali. Nemá to nic společného s jeho přístupem, ale s kvalitou. Uvidíme, co přinese lednové transferové okno,“ zopakoval trenér Philippe Clement.

V posledních zápasech dostává na hrotu útoku přednost teprve 19letý talent Charles de Ketelaere. navíc jsou k dispozici Noo Lang a Krépin Diatta. Na Krmenčíka, který do Brugg přestoupil v lednu z plzeňské Viktorie, už šest zápasů v řadě nezbylo místo ani na lavičce.

Naposledy hrál na konci listopadu Ligu mistrů v Dortmundu (0:3) a pak ještě ligový zápas s Mouscronem (0:0). Pak už nic…

V Bruggách má český reprezentační forvard smlouvu až do roku 2022.