„Naším cílem je rozběhnutí soutěží v maximálním počtu rozhodčích. Většina z nich v době epidemických omezení a přerušení soutěží nemohla aktivně fungovat, snažíme se dát dohromady co nejširší tým,“ říká předseda komise rozhodčích Plzeňského kraje Miroslav Zlámal.

Nová komise nesouhlasí s přesouváním krajských rozhodčích do okresních soutěží, případně do jiných krajů. „Žádám všechny plzeňské rozhodčí, aby se v neděli zúčastnili krajského semináře. Věřím, že je přesvědčíme, že to budeme dělat lépe,“ vzkazuje Zlámal.

Po zahájení a představení nové komise rozhodčích a místopředsedy Výkonného výboru Plzeňského kraje Aleše Jindry (gesce za rozhodčí) bude dopolední část věnována pracovním věcem s důrazem na hlavní priority, což je odbornost, férovost a důvěryhodnost. Fyzická zdatnost rozhodčích bude prověřena na podzimních prověrkách. Po obědě program uzavře část zábavně-sportovní - fotbal, případně další sportovní aktivity.