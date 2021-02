Jen si vzpomeňte, tři inkasované góly během druhé půle v Jablonci, čtyři na Slovácku, stejně jako předtím v Liberci. Mimochodem právě tým kouče Pavla Hoftycha přijede teď v sobotu k odvetě do plzeňské Doosan Areny, hraje se od 18.30 a přímý přenos vysílá O2 TV Sport.

Potvrdí viktoriáni zlepšenou defenzivu i tentokrát?

„Na jaře jsme vzadu o dost důslednější, zodpovědnější a celkově kvalitnější,“ pochvaloval si v Ostravě slovenský kouč plzeňské Viktorie.

A přitom právě v obranných řadách byl nucen od restartu FORTUNA:LIGY udělat nejvíc změn.

Hned po 19 minutách úvodního jarního zápasu v Příbrami (0:0) odkulhal ze hřiště se svalovým zraněním stoper Lukáš Hejda. Do druhé půle už se ze stejného důvodu nevrátil David Limberský.

Prvně jmenovaný bude mimo hru delší dobu, 37letý bek už byl v Ostravě na lavičce, a dokonce se po zranění Jana Kovaříka šel rozcvičit.

Jenže trenér Guľa nakonec na beka stáhl ze zálohy Faltu a do hry poslal Ba Louu. „Limba měl za sebou jeden trénink. Věděli jsme, že by to měl náročné a extrémně bychom na těžkém terénu riskovali,“ vysvětloval to pak na klubovém webu kouč Viktorie.

„Jsem rád, že jsme se takhle rozhodli – máme připraveného Davida, máme tři body a věřím, že budeme mít i Koviho, protože je podstatné, aby byl zdravý,“ doplnil.

Jenže Kovařík se po otřesu mozku teprve ve středu vrátil z ostravské nemocnice, těžko tedy bude v sobotu připraven. Na Baníku navíc viděl čtvrtou žlutou kartu pravý bek Milan Havel, ten bude proti Liberci chybět určitě.

Takže dojde na další změny v defenzivní linii.

Zůstane tedy Falta v obraně a na pravý kraj se přesune Limberský? „Je to varianta i pro ligu,“ připustil trenér Guľa po generálce s Hradcem Králové, když to zkoušel.

Teď zřejmě nastal ten správný okamžik…

Nebo je to šance někoho z tria mladíků (Míka, Hranáč, Koželuh), kteří se do prvoligového kádru posunuli v zimě z třetiligového béčka?

Odpověď dá až sobota.