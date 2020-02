V ní přijede do Doosan Areny v sobotu poslední Příbram, hraje se od 16.30 hodin a vydáno už je přes deset tisíc vstupenek.

Honzo, zdá se mi, že jste jste pod novým koučem ožil. Souhlasíte?

Cítím se dobře. Ale podobně teď vypadá víc kluků. Myslím, že nám to celkem svědčí. Doufám, že to takhle bude pokračovat.

Vy osobně jste už v přípravě sbíral body i asistence. Teď v Opavě jste nahrál Beauguelovi na druhý gól. Zvedne to člověku sebevědomí?

Samozřejmě. Myslím, že i dřív jsem měl podobné série v lize. Hraje se potom jinak, když cítíte důvěru trenéra.

Pomáhá tomu ve vašem případě i trošku jiný systém, v němž se pohybujete výš, než bývalo zvykem?

Je to trošičku jinačí. Pohybujeme se malinko v jiných prostorech, než jsme byli zvyklí, ale to je spíš shoda náhod. Tempo, ve kterém trénujeme a snažíme se i hrát, šlo nahoru.

Bylo obtížné si na ty změny zvyknout?

Každý začátek něčeho nového je těžký, ale snad jsme to navnímali dobře. Je důležité, že všichni chtějí takhle pracovat a dál se zlepšovat.

Co je třeba ještě vypilovat?

Potřebujeme získat automatismy, abychom o sobě dokonale věděli. Kde kdo stojí a kam nabíhá. Abychom to mohli hrát i víceméně naslepo. Když se někdo dostane do úzkých, aby věděl, kde má hledat spoluhráče.

Ulevilo se vám hodně, že jste podařenou přípravu přetavili ve vítězství v úvodním kole v Opavě?

Jasně, příprava je jedna věc, ale ostré zápasy jsou úplně něco jiného. Proto jsme hrozně rádi, že jsme přivezli z Opavy tři body. A když takhle budeme pokračovat, bude to jen dobře.

Zatím se týmu daří. Už jste vůbec zažil kouče Guľu rozčileného?

To víte, že ano. Je vidět, že trenér má vysoké ambice, ale i nároky na fotbal, který chce hrát. Má jasnou vizi. A pokud se mu něco nelíbí, dokáže to dát dost jasně najevo.

Třeba o poločase v Opavě? Musel zvýšit hlas?

To ne. Naopak se nás snažil uklidnit, povzbudit. Jen říkal, že máme hrát rychleji a ve větším pohybu. Že pak určitě šance přijdou.

Co vám udělalo o víkendu větší radost – prohra Sparty nebo Slavie?

Na výsledky jsme se samozřejmě koukli, ale my se snažíme řešit hlavně sebe. Soustředíme se na svůj fotbal. Až budeme hrát se Spartou nebo se Slavií, budeme koukat i na ně.

Pustila vás Slavie svým zaváháním trošku zpátky do boje o titul?

Těžko říct. Pořád platí, že to nemáme ve svých rukou. Jediná naše šance je, že půjdeme zápas od zápasu a budeme se snažit každý vyhrát. No a uvidíme, co z toho bude na konci sezony.

Teď máte doma Příbram, která dostala v pondělí čtyřku v Jablonci…

Mají těžký los… Určitě ale budou chtít ten debakl odčinit, budou ostražitější. Ale pro nás se nic nemění. My budeme chtít předvádět svou hru a vnutit ji i Příbrami.

Po Opavě je to další soupeř, který hraje o záchranu v nejvyšší soutěži. Jsou ty zápasy něčím specifické?

V české lize může každý porazit každého – stále se o tom přesvědčujeme. Každé kolo je nějaké překvapení. Musíme se soustředit na sebe a nedat Příbrami žádný prostor k překvapení.

Přitom právě Příbram vás v minulé sezoně obrala dvakrát o body…

Za sebe musím říct, že si to hodně pamatuju. Se vší úctou k Příbrami si myslím, že to není soupeř, se kterým by měla Viktorka uhrát v sezoně jen dva body. Ještě teď mě to hodně mrzí. A je to další důvod, proč do toho v sobotu pořádně šlápnout.

V Opavě chyběl Limberský a zranil se i Hloušek, vy jste dohrával na levém beku. Nehrozí vám trvaleji posun v sestavě směrem dozadu?

To je otázka spíš na trenéra, ale Limba už vypadá lépe, zapojuje se s námi na tréninku. Do soboty je ještě nějaký čas, uvidíme…