„Sledoval jsem oba zápasy s kosovskou Dritou, Plzeň byla lepší,“ uznal Darren Abdilla, kouč maltského Gzira United, před čtvrtečním úvodním zápasem 3. předkola Evropské konferenční ligy s plzeňskou Viktorií. Hraje se v Doosan Areně od 19 hodin, odveta je ve stejném čase o týden později na Maltě.

Co víte o České republice? Máte nějakou zkušenost se zdejším fotbalem?

Byl jsem v Čechách na dovolené, ale to je tak všechno. Zkušenost se zdejším fotbalem nemám a pochybuju, že by tady hrál fotbal někdo z mých svěřenců.