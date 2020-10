„Klukům jsem dal úplné volno, aby si odpočinuli a nabrali síly,“ uvedl Radek Vodrážka, trenér divizního Petřína, kterému patří ve čtvrté nejvyšší soutěži po osmi odehraných kolech čtvrtá příčka. A to má ještě tým z Plzně odložený zápasv Klatovech k dobru.

Vodrážka trénuje i béčko Petřína v I. A třídě, které je druhé, jen dva body za vedoucími Žichovicemi.

Jak se s druhou nucenou pauzou vyrovnáváte?

Pro nás je to obrovsky složitá situace. Když se něco podobného stalo na jaře, nějak jsme se s tím porvali. Hodně jsme trénovali a nakonec nám to pomohlo i k dobré fazoně. Ale teď podruhé je to nápor hlavně na psychiku hráčů. Vůbec netušíme, kdy by se případně mohlo začít znovu hrát.

Jak jste se k tomu postavili hráči Petřína?

Momentálně mají kluci volno, žádné individuální plány. Jak jsme na jaře hodně trénovali, neměli skoro žádné volno. Sezona byla i tak dlouhá, potřebují odpočinek. Mám v plánu, že začneme trénovat až koncem listopadu, začátkem prosince.

A znáte nějaký scénář, jak by mohlo dohrávání soutěží vypadat?

Zaslechl jsem, že by se na jaře měl dohrávat jen zbytek podzimu, těch osm kol. Ale to zatím beru hodně s rezervou. Nemusí to být vůbec pravdivá informace. Já sám vůbec nevím, jak bych se k tomu postavil. Samozřejmě, že se nabízí možnost hrát od února až do konce a všechno to dohrát. Je to složité rozhodování.

Nemáte strach, že už se některé týmy nepovede znovu nastartovat?

U nás na Petříně to snad nehrozí, máme hodně týmů, děláme to malinko profesionálněji. Je tady hodně mladých kluků, kteří se chtějí zlepšovat. V kabině áčka mám třicet kluků.

A u těch menších klubů?

To jsem tvrdil už při jarní pauze, že to může být problém, že spousta kluků přestane hrát fotbal a teď to přijde znovu. Poznají, že nemusí v sobotu jít na zápas, že jim stačí, když se pojedou projet na kole nebo se proběhnou. Najdou si jinou zábavu.