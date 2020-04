Právě teď o víkendu měli hrát viktoriáni podle původního plánu ligový šlágr na hřišti pražské Slavie.

„Jojo, zrovna jsme si to říkali. Občas si na to takhle zavzpomínáme, že nás něco v soutěži zrovna čekalo,“ doplnil slovenský kouč v plzeňských službách Adrian Guľa.

Zatímco on zůstal i se svými asistenty v Plzni, rodinu má na Slovensku a tak musel malinko upravit i velikonoční tradice. „Přeji všem, aby měli čistou hlavu a hlavně, aby byli zdraví a měli svůj optimismus, pak se vše dá zvládat jednodušeji. Přeji, aby si velikonoční svátky v rámci možností užili. Holt budou muset šupat pomlázkou online,“ vzkázal v rozhovoru na klubovém webu fanouškům plzeňské Viktorie.

O čem ještě trenér Adrian Guľa hovořil?

O tom, že se fotbal a sport vůbec, ocitl na vedlejší koleji

Tato doba není jednoduchá pro nikoho, pro každého je ta situace nová. Pro mě je podstatné, že jsme všichni zdraví (zaklepává) a že to zvládáme. To mi dává energii dívat se dopředu. Je dobře, že můžeme za dodržování určitých opatření chodit alespoň ven.

O tom, že Viktoria organizuje řadu charitativních akcí

Je to super, že se k tomu klub takhle postavil v nelehké situaci a pomáhá druhým. Jak říkal pan Šádek, když nejde rozdávat radost na hřišti, musíme se snažit potěšit lidi, kteří to potřebují, jinak. My jsme však viděni pouze v závěru té akce, podstatný je ale celý ten nápad a smysl akce, ne aby to bylo medializované.

O tom, jak tráví toto složité období

Zpočátku jsme hodně hledali různé trendy a tendence, analyzovali jsme vlastní hru. Zkoumali jsme prvky, které musíme zlepšit. Na všechno je nyní dost prostoru, klub nám vytváří potřebný servis. Jinak se doma věnuji také online kurzům angličtiny či trenérství. Snažím se nějak fungovat a zaměstnat se. Chci být připravený, až se to všechno zase spustí. A taky jse se v rámci možností podíval na nějaká místa v Plzni a okolí. Byl jsem například na Radyni, na Boleváku…

O tom, jak se mu v Plzni líbí

Je to opravdu pěkné město. Jsou tu místa, která bych rád navštívil, až se za mnou dostane i rodina.

O tom, jak snáší, že rodina musela zůstat na Slovensku

Každý den si voláme přes FaceTime a podobné aplikace. Není to jednoduché, ale vím, že se prostě nedá nic dělat, musím to přijmout. Manželka je velmi silná a skvěle se stará o děti.

O tom, jak udržuje kontakt s hráči, kteří mají individuální tréninkové plány

V kontaktu jsme denně. Měli jsme i přes speciální aplikaci možnost se všichni dohromady vidět a popovídat si. Určitě to ještě zopakujeme podle vývoje situace. Cítil jsem, že kluci pookřáli, že si to opravdu pochvalovali. Věřím, že se soutěž, nebo alespoň tréninkový proces, bude moci brzy rozběhnout. Že se díky postupnému uvolňování budeme moci stýkat alespoň v nějakých menších skupinách.

O tom, jak na dálku udržuje motivaci hráčů

Jednou věcí je fyzické tělo, to dokážete tomu hráči naplánovat různý počet sérií a podobně. Pro mě je ale podstatné, aby to bylo v určité kvalitě. A to už je o nastavení, které je těžší, když jste v karanténě. My také potřebujeme, aby byli kluci zdraví, aby byly zdravé jejich rodiny. Je důležité mít silnou imunitu

O tom, jak sleduje památné zápasy Viktorie, které klub vysílá na sociálních sítích

Viděl jsem, jak Limba dává góly po Horviho signálech. Jak Baky spolupracoval s Petrem Jiráčkem. Jak Matúš Kozáčik čaroval v bráně, Čišo byl v akci… Tohle jsou parádní věci. Nedíval jsem se třeba na celých 90 minut, ale ty sestřihy, to je úžasné. Díky tomu člověk ještě více vnímá klubové úspěchy. Je to inspirace a měl by to být hnací motor i pro hráče. Připomenou si, jakou radost přinášeli na stadiony.

O tom, jestli věří možnému startu ligy v polovině května

Nějaký plán si připravujeme, plně respektujeme, co bylo schváleno od LFA. Snažíme se do toho zatím podle naší optiky vměstnat to, co by hráči měli zvládnout, aby byli připraveni. V Německu a Nizozemsku už mají nějaká předběžná data, kdy by měly startovat soutěže. To by mohlo být takové spouštěcí domino, že se to dá. Uvidíme, já přijmu jakékoli rozhodnutí. Logicky ale všichni chceme, aby se soutěž rozběhla. Prioritou však je být zdravý.

O tom, jestli bude jeho tým připravený na náročný program, který by všechny čekal

V tomto pracuji tak, že pro mě neexistuje přípravné či volné období. Buď makáte, nebo nemakáte. Pokud je hráč připravený, tak se dá hrát středa-sobota. Je to trenérská výzva, ale jsem přesvědčený, že i kvalita a šířka kádru je dostatečná. Já to chci zažít, kéž bych tak hrál celý rok. To by znamenalo, že hrajeme evropské poháry a postupujeme z nich.