Loni po výhře nad Kosovem (2:1) to bylo na Euro 2020, které bylo přeloženo na příští rok, a teď ve středu posunul české fotbalisty po vítězství nad Slovenskem (2:0) do elitní skupiny Ligy národů, mezi evropské giganty.

Přesto našel podstatný rozdíl. „Bez diváků to bylo takové smutné. Loni tady s námi slavil zaplněný stadion, lidi se radovali to bylo úžasné. Já věřím, že za rok už u toho zase diváci budou a užijí si ty velké zápasy s námi,“ říkal kouč českého národního týmu Jaroslav Šilhavý

Vzhledem k tomu, co se kvůli koronaviru na podzim dělo kolem týmu, neberete ten postup jako malý zázrak?

Přesně tak, co jsme prožívali… Je neskutečné, že jsme na postup dosáhli. Veliký zaslouží nejen hráči, ale i všichni lidi kolem týmu, kteří řešili ty problémy.

Odměnou budou velké zápasy v elitní skupině Ligy národů, navíc budete příští rok na Euru. Kam tohle všechno může český fotbal posunout?

Je to hlavně obrovská motivace. Nemůžeme si myslet, že budeme hned konkurovat týmům jako jsou Francie nebo Španělsku, to určitě ne. Spíš se od nich můžeme učit a posouvat se dál.

Na podzim se v týmu objevili noví hráči, třeba Matějů a Černý, jak zapadli do týmu?

Měli jsme je v hledáčku a právě ta složitá situace jejich povolání uspíšila. Měli jsme možnost poznat je dřív, ani jeden z nich nezklamal. A teď bude jen na nich, jak budou pokračovat, musí na sobě pracovat dál.

Co momentálně nejvíc zdobí současný národní tým? A co chybí k tomu, abyste se dlouhodobě mohli měřit s těmi nejlepšími?

To asi lépe poznáme, až na ty kvalitní týmy narazíme. Třeba teď jsme hráli v Německu, a i když nenastoupili jejich nejlepší hráči, byl rozdíl vidět, přestože ani my jsme nebyli kompletní. Když nebudeme v top formě, bude to s nimi vždycky hodně složité. Náš způsob hry je založený především na týmovém duchu, pracovitosti.

Kam se český tým za dva roky, co ho trénujete, posunul?

Náš první úkol, byl zachránit Ligu národů, pak to byl postup na Euro a teď posun mezi elitu. To všechno se podařilo. Splnili jsme, co jsme měli, to hovoří za všechno. Myslím, že i styl hry, kterým se prezentujeme, zapadá do moderních trendů. A já věřím, že to budeme ještě posouvat.

Rok 2020 byl i kvůli pandemii koronaviru hodně složitý. Co vám to z trenérské stránky dalo?

To by bylo na dlouhé povídání. Prakticky každý sraz jsme řešili, kdo může a nemůže hrát. Vždycky jsme se z toho ale dokázali vyhrabat. To si myslím, že my Češi umíme, semknout, když se dostaneme do úzkých, dokážeme nemožné. Ukázal se dobrý charakter hráčů.