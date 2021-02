Deset bodů, nerozhodné skóre 13:13 a desáté místo. Taková je podzimní bilance fotbalistů Chotíkova v krajském přeboru, ve kterém se do přerušení soutěže z důvodu zhoršené epidemické situace stačilo odehrát jen osm kol.

A to Chotíkovští mají ještě o zápas méně, protože do utkání osmého kola v Holýšově nenastoupili kvůli nákaze hráčů covidem.

„Měli jsme dva potvrzené případy, takže jsme to raději odložili,“ říká chotíkovský trenér Petr Kučera, který se ziskem deseti bodů není zcela spokojen. „Mrzí mě porážky v Meclově (0:4) a v Tlumačově (1:3), tady jsme ani v jednom případě nechtěli prohrát. V každém případě jsme na podzim nezískali tolik bodů, kolik bych si přál,“ zdůrazňuje kouč, kterému během podzimu dělal nejvíce starostí post gólmana.

„Jedničkou je u nás Lukáš Němec, který má ale jako hlavní sport futsal. Chytá za prvoligový Interobal Plzeň, což je vlastně profesionální klub, takže kvůli povinnostem ve futsalu nemohl za nás tak často nastupovat. Navíc se před sezonou zranila naše brankářská dvojka Luděk Šilhánek. Stalo se nám například, že v Meclově musel do branky hráč z pole Adam Forman. V průběhu podzimu se nám podařilo získat z Petřína Tomáše Pflégera, ale ten dva roky předtím nechytal, takže to také pro něj nebylo jednoduché. Doplnění týmu kvalitním gólmanem je teď naším úkolem pro příští sezonu,“ říká trenér Kučera, který prožil osmnáct sezon ve futsalovém celku Indossu, později Interobalu, kde hrával a později vykonával funkce asistenta trenéra, hlavního kouče a naposledy sportovního manažera.

FOTBALISTÉ CHOTÍKOVA (na snímku ve žluto-černém) se po neúplné podzimní části nacházejí na 10. místě.Zdroj: Deník / Zdeněk Vaiz„Před dvěma lety jsem s futsalem skončil, ozývala se už i rodina. Futsal, fotbal, zaměstnání, k tomu ještě provozujeme fitness studio. Už se to všechno nedalo zvládat,“ vypráví kouč Chotíkova, kterého naopak potěšila vysoká výhra 4:0 nad Nýrskem, které bylo před soutěží považováno za jednoho z favoritů přeboru. „O to více, když kapitánem Nýrska je můj velký fanoušek Tomáš György,“ popichuje na dálku svého kamaráda.

Velkou radost Kučerovi udělali jeho svěřenci i v utkání s Rapidem Plzeň, v kterém zvítězili 1:0. Zejména proto, že soupeře vede Petrův dlouholetý kolega z práce Pavel Šimsa.

„Pro nás oba je to vždycky velice prestižní duel, kterému předchází různé hecování a špičkování. Škoda že jsem po zápase nebyl týden v práci, to bych si to vítězství bezprostředně vychutnal mnohem více. Ale i tak jsem si to potom užil. Pavel se snažil kontrovat tím, že jsou v tabulce před námi, tak jsem mu odpověděl, že když vyhrajeme odložený zápas v Holýšově, půjdeme před ně,“ usmívá se Kučera, který dal týmu po přerušení soutěže volno do poloviny prosince.

„Od té doby se kluci včetně nové tváře, zkušeného Jiřího Scheinherra, jenž hrál například divizi za Rokycany a naposledy působil v Německu, připravují individuálně. Dvakrát v týdnu trénují podle běžecké aplikace, takže já mám zpětnou vazbu a kontrolu o kvalitě a plnění přípravy. Mimo to dostávají i posilování a cardio cvičení. Zatím jsem spokojen, pětaosmdesát procent hráčů své úkoly plní beze zbytku, ten línější zbytek k tomu musím, jak se říká, dokopat, ale nakonec to i oni zvládnou. Jinak trénovat v této složité době bohužel nejde, vzájemný sociální kolektivní kontakt samozřejmě chybí, ale věřím, že kondičně budeme na případný rozběh soutěže připraveni,“ míní muž, který ale příliš v pokračování soutěže nevěří.

„Ze začátku jsem byl optimista, ale teď se čím dál více bojím, že se soutěž odpíská. Když vidím, jak pomalu se vyvíjí očkování, jak je málo vakcín, a navíc se neustále zpožďují a krátí její dodávky, tak mě optimismus opouští. Byl bych moc rád, kdybych se mýlil a přebor se ještě na jaře rozběhl a dohrála se alespoň jeho polovina,“ dodává Petr Kučera.