Program 1. kola nadstavbové části: středa 17.00: Slovan – Union, 17.15: Rapid – Černice, Vejprnice – Košutka, čtvrtek 18.30: Senco – VS, 19.00: ZČE – Smíchov.

Výsledky zápasů 9. kola: Slovan – Černice 0:4 (Poločas: 0:0. Branky: Spörl, Laibl, Vlček, Stoilov) VS Plzeň – Senco 4:2 (Poločas: 2:1. Branky: Roneš 2 (1xPK), Hrdlička, Halili B. – Hora 2) Smíchov – Vejprnice 8:1 (Poločas: 4:0. Branky: D.Holík 2, Jandoš 2, Hendrych, Rozmara, Koc, Labuda – L. Paul) ZČE – Letná 8:2 (Poločas: 3:0. Branky: Mašek 4, Kubík 2, Javůrek, Gožo – Dobrý 2).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.