„Každý potřebuje střílet góly. Nejsem výjimkou. Jsem rád, že jsem pomohl k postupu,“ říkal pak Kopic a připomněl, že sezonu začínal na lavičce. Další dva zápasy už hrál od začátku, ale střídal vždy zhruba po hodině.

Byl to pohodový přestup přes Mladou Boleslav?

Sedmdesát minut jsme hráli tak, jak jsme chtěli, nebo jak nám řekl trenér. Ale posledních dvacet už to nebylo dobré. To nám kouč asi bude trochu vyčítat.

Musel jste si pod trenérem Adrianem Guľou hodně zvykat na jiný způsob hry?

Ani ne. Také pan Vrba po mě chtěl sprinty, ale každý trenér je trošku jiný. Musím říct, že pan Guľa po mně ještě víc šlape. Vím, v čem mám slabiny, takové to rozhazování rukama… To u mě chce odstranit. Uvidíme, jak se mu to povede. (úsměv)

Je trenér Guľa hodně náročný? Bere si vás často stranou, aby vysvětloval, co přesně po vás chce?

V tomhle je trenér Guľa trošku jiný. Hodně s námi mluví, i individuálně. Jak se zlepšit, co je třeba zlepšit.

Vy někdy hrajete zprava, jindy zleva. Na které straně se cítíte lépe?

Po dnešku bych chtěl říct, že nalevo. Ale není to tak jednoznačné. Někdy se zase cítím lépe napravo. Ale zleva si můžu lépe sbíhat na střed, mám to pak na silnější pravačku. Ale neodcentruju tak dobře, protože levačku nemám tak silnou. I když zrovna s Boleslaví jsem Beauguelovi nahrával na gól levou…

Pomáhá vám na levé straně i s spolupráce s Davidem Limberským?

Limba je pan fotbalista, vždycky si vyhovíme. Ale i s Řízkem nebo Havlisem na druhé straně to funguje. V tom bych problém neviděl.

Plzeň vyhrála pohár naposledy před 10 lety. Je v kabině cítit chuť zopakovat to?

Na konci ročníku chceme něco zvednout nad hlavu. Aspoň jednu trofej.

Nemrzí vás teď, že kvůli kartám přijdete o sobotní zápas s Budějovicemi?

Stejně bych čtvrtou kartu jednou dostal. A pak zase jedeme na Spartu…

Po poháru na ligu

Ve středu zvládli fotbalisté Viktorie Plzeň postup do semifinále MOL Cupu. Dnes v pravé poledne se dozvědí jméno soupeře, který vzejde z trojice Olomouc, Sparta a Liberec. Zároveň už se chystají na další ligové kolo. V něm přijede do Doosan Areny nováček FORTUNA:LIGY České Budějovice, hraje se zítra od 17 hodin. „V poháru jdeme dál, máme z toho radost. Ale teď už se samozřejmě připravujeme na další ligový zápas,“ vzkázal fanouškům trenér Adrian Guľa.