Na Slavii (0:0) šel do zápasu jako střídající hráč a plzeňský kouč pak říkal, že týmu moc nepomohl. „Trenér měl pravdu,“ reagoval Kopic po středečním vítězství nad Zlínem (3:0).

„Já jsem to nevnímal jako nějakou tvrdou kritiku,“ doplnil trenér Adrian Guľa.

Tentokrát byl s výkonem Kopice spokojený. „Potřebujeme, aby takhle křídla fungovala,“ pochvaloval si poté, co Jan Kopic první branku dal a na druhou nahrál Beauguelovi. Třetí gól přidal v závěru Havel.

Honzo, jak byste zhodnotil utkání se Zlínem?

Spokojenost se třemi body. Ale jako negativum bych viděl, že jsme tam měli kolem 70. minuty spousty ztrát a soupeř mohl snížit. Jinak si ale myslím, že výsledek odpovídá průběhu hry…

O vítězství jste rozhodl už v první půli. Cítil jste to tak?

To určitě ne. Škoda že nám neuznali třetí gól v závěru. Stál jsem kousek od toho a nepřišlo mi, že by Kovi (Kovařík) hrál rukou, ale VAR rozhodl jinak. Takhle soupeř pořád cítil šanci… Možná nás to trochu zbrzdilo, i když to by se stávat nemělo.

Zápasy jdou rychle za sebou, nebyla už na vás ve druhé půli znát únava?

Může se to podepsat, ale my máme dost široký kádr. Oproti minulému zápasu bylo v sestavě pár změn. Je dobře, že můžeme síly takhle rozložit.

Vy jste první gól dal, na druhý jste nahrál. Takže jste spokojený?

Jsem za to samozřejmě rád, už jsem potřeboval nějaký gól dát. Škoda že jsem ještě neproměnil tu šanci ve druhém poločase. Jedině toho lituju, jinak to šlo.

Po minulém zápase vás trenér Guľa kritizoval, jak jste to vnímal?

Trenér měl pravdu, naskočil jsem do zápasu a nebylo to z mojí strany dobré. I proto jsem rád, že jsem to dneska aspoň trochu mohl odčinit.

Slavia ztratila remízou v Ostravě (2:2). To je jistě dobrá zpráva?

Je to určitě povzbuzení, hlavně pro lidi, ale i pro nás. Do konce soutěže zbývá šest zápasů, hrajeme ještě jednou na Slavii. Ale musíme být realisté, je to pořád dost velká ztráta. My musíme pokračovat a uvidíme, co z toho na konci bude.