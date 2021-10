Od té doby přes rok nic, až včera se prosadil hned dvakrát proti Jablonci (5:0).

Hodně jste si oddechl, že jste konečně skóroval?

Poslední tři čtyři zápasy jsem měl pokaždé nějakou tutovku. Přes rok jsem nedal gól, trošku jsem v hlavě měl, že bych se potřeboval prosadit. Jsem za góly rád.

Čekal jste už někdy v kariéře rok na vstřelený gól?

Od té doby, co hraju profesionálně, asi ne. To předtím si ani nevybavím. Pamatuju si že 48. gól jsem dal doma s Brnem v září a myslel jsem si, že bych padesátku mohl pokořit do Vánoc. Pak jsem si poranil koleno a čekal jsem na to rok. (úsměv) Teď si nic plánovat nebudu.

A jak byste popsal svoje trefy do sítě Jablonce?

Před prvním gólem přišel krásný centr od Mosquiho (Jhon Mosquera). Zvedl hlavu, viděl mě na zadní tyči a dal mi to parádně. Já jsem chtěl jen trefit branku, dal jsem to buzarem. Při druhém mi to posunul Siky (Jan Sýkora) a já jsem šel od půlky sám na branku. Když jsem viděl, že vlevo nikdo nenabíhá, rozhodl jsem se střílet na zadní tyč, zapadlo to přesně za ní. Byl to hezký gól.

A vy jste překonal hranici padesáti ligových gólů. Co to pro vás znamená?

Je to hezká meta. Doufám, že to tím neskončí.

To, že jste branky moc neslavil bylo tím, že jste je dal právě týmu odkud jste do Plzně přišel?

Ani ne, já nikdy moc neslavím. Že bych dělal kotouly nebo salta jako Mosqi, takový nejsem. Navíc v Jablonci už znám snad jenom pana Peltu. Jo a ještě tam jsou Doležal a Hübschman, jinak už je ten tým jiný. A já jsem sedmý rok tady v Plzni.

Slavia, s níž hrajete za týden, ztratila remízou v Budějovicích. Co to může přinést před vzájemným zápasem?

Sledujeme, jak si vedou největší konkurenti. Ale i kdyby Slavia dneska prohrála 0:5, budeme pořád obezřetní. Víme, jak tam poslední dobou hrajeme, strašně dlouho jsme tam neuspěli. Ale zase nebudeme úplní alibisti. Víme, že slávisti teď nejsou v pohodě a budeme tam chtít něco uhrát.

Je za vámi třetina ligy. Už se bavíte o titulu?

To jsme říkali už po dvou kolech, ale jen ze srandy. Hodně bude záležet, jak zvládneme právě zápas na Slavii, ten hodně napoví. (zs)