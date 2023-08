/ROZHOVOR/ „Už musíme prolomit to naše střelecké trápení," říkal před odletem do Kosova k odvetě Evrospké konferenční ligy záložník plzeňské Viktorie Jan Kopic.

Fotbalisté Viktorie Plzeň odletěli k odvetnému utkání 2. předkola Evropské konferenční ligy. | Video: Deník/Zdeněk Soukup

V současném kádru plzeňské Viktorie patří záložník Jan Kopic k těm nejzkušenějším. Před cestou do Kosova vzpomínal i na to, jak tam byl před čtyřmi lety s českou reprezentací. „Ale nezahrál jsem si,“ říkal při vzpomínce na kvalifikační zápas o Euro 2020, který Češi v Prištině prohráli 1:2.

Ale, že teď budou hrát s Plzní pohárovou odvetu proti FC Drita na stejném nevěděl. „No vidíte, tak to mám zkušenost,“ usmál se, když ho novináři ujistili, že ano.

Co po domácí remíze 0:0 čekat od zápasu v Kosovu?

Sám jsem zvědavý, jak k tomu soupeř přistoupí. U nás hráli ze zabezpečené obrany. Jejich krajní beci se vysouvali minimálně. Uvidíme, s čím na nás přijdou v domácím prostředí.

Tričko, kraťasy a kufry. Podívejte se, jak Plzeň odletěla do Kosova

S čím půjdete do zápasu vy?Že už musíme prolomit to naše střelecké trápení. Máme na kontě po třech zápasech jeden gól a ten dal navíc ještě stoper Hejdis. My ofenzivní hráči už musíme zabrat.

Co tomu v útočné fázi chybí?

Vezmu jen ty poslední dva zápasy, protože první v Teplicích se nám vůbec nepovedl, před soupeřovou šestnáctkou jsme neměli nic. Doma s Dritou a hlavně teď s Hradcem už se to zlepšilo, kombinační hra nám šla, ale na posledních dvaceti třiceti metrech nejsme dostatečně důrazní. Není to dobré. Co jsme si mysleli, že nás bude zdobit, ofenzivní fotbal, že budeme dávat víc branek, bohužel zatím nepřichází. Musíme to zlomit.

Zaměřujete se na finální fázi nějak víc na tréninku?My ji trénujeme průběžně. Spíš je to o tom samotném zápase, abychom do toho šli agresivněji. Potřebujeme i trošku štěstíčka, aby se to k nám odrazilo. Kdybychom dali brzký gól, pomůže to celému týmu.

Nemůže vám zápas venku vyhovovat víc, přece jen Drita asi nebude hrát před domácími diváky takový beton…

Jak už jsem říkal. Uvidíme, jestli to víc otevřou… Jsme připravení na obě varianty. Jedeme tam postoupit, nic jiného nepřipadá v úvahu.

Vnímáte důležitost zápasu?

Samozřejmě. Jsme favorit, potřebujeme zlomit naši sérii, vyhrát, chytit se a trošku nakopnout sezonu, protože začátek jsme nechytli.

Dvě břevna, spousta šancí a nic. Plzeň vstoupila do Evropy remízou s Dritou

Na stejném stadionu hrála loni v říjnu Slavia s Ballkani (1:0), nevyzvídali jste od ní na co se připravit?Nene, vůbec.

Ani jinak jste si nezjišťovali co vás tam čeká?

Kouknul jsem se jen na počasí, ale hrajeme až v osm večer, takže ani to snad nebude problém. Možná to vlhčí podnebí, ale nic, co by nás mělo zaskočit.