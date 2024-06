Je správné, že lidé a sportovci zvlášť dokáží pomáhat, říká před středeční fotbalovou exhibicí v Dobřanech zkušený útočník a jeden z lídrů plzeňské Škodovky.

Jakub Lev sestavil pro charitativní exhibici tým Osobností. | Foto: Deník/Zdeněk Vaiz

Mistři světa Dominik Kubalík, David Špaček i další známí sportovci se ve středu zapojí v Dobřanech do fotbalové exhibice pro dobrou věc. Sportovní hvězdy v týmech Bez Frází a Osobností propotí trika pro Andrejku Radovou, čtyřletou holčičku, která trpí dětskou mozkovou obrnou. Stavitelem týmu Osobností je Jakub Lev, hokejový útočník a jeden z lídrů extraligové Škody Plzeň.

„Je správné, že lidé a sportovci zvlášť dokáží pomáhat. A těm, co to potřebují, pak prostřednictvím takových akcí, finančního výtěžku z nich, se snaží ulehčit jejich osud, pomoct v léčbě, rehabilitaci nebo zvládání běžného života. Ohromně mě potěšilo, že téměř nikdo z oslovených účast neodmítl,“ zdůraznil zkušený forvard a jeden z lídrů Indiánů.

Kdo spolu s vámi oblékne dres Osobností?

Z hokejistů jsou to David Špaček, Ondřej Kratěna a ze Škodovky pak Honza Schleiss, Míra Indrák a Adrian Holešinský. Nastoupí i jeho zatím stále snoubenka a úspěšná hokejistka Tereza Vanišová. Chtěli jsme i Honzu Kováře, jenže zůstal s rodinou ve Švýcarsku a zranění vyřadilo Kubu Jeřábka, ten však na exhibici dorazí. Je to taková naše stará parta, s níž jsme vyrůstali a v rámci letní přípravy hráli tradiční čtvrteční fotbalové mače v okolí Plzně. Když k tomu přičtete šikovné fotbalisty jako Patrika Ježka nebo Vencu Procházku, je jasné, že tým je dobře složený.

Zároveň se individuálně chystáte na další hokejovou sezonu. V jaké fázi jste?

Za sebou mám asi sedmý týden tréninků. Individuálně se připravuji sedmý nebo osmý rok a vyhovuje mě to. Cílem je zůstat zdravý a přitom být co nejvíc natrénovaný na sezonu. Tím, že jsme z play-off vypadli už začátkem března, mám více času než obvykle. Třeba předtím v Hradci jsme končili mnohem déle, loni až ve finále, potom člověk řešil zdravotní trable. O to víc teď doufám, že budu dobře nachystaný. V Plzni je nový trenérský štáb, přišli kvalitní hráči, takže bychom se měli pohybovat výš než předtím.

Zmínil jste trenéry v čele s Josefem Jandačem. Už jste se se novým hlavním koučem potkal?

Ještě jsme se neviděli. Předtím jsme se potkali asi v roce 2017 na srazu národního týmu, ale od té doby ne. Ale je v Plzni, seznamuje se prostředím, s hráči a bude chtít poznat i nás, co trénujeme mimo tým.

Nastanou s příchodem Josefa Jandače v Plzni výrazné změny?

Každý trenér má svůj rukopis a chce hrát hokej podle sebe, to, co má vyzkoušené. Jak jsem Josefa Jandače zažil a vím, že je to trenér, který hodně dbá na detaily a dodržování systému.

Asistenty trenéra jsou Jiří Veber a Václav Pletka,s nímž jste hrál ve Škodovce pár sezon včetně té zlaté. Mluvili jste spolu?

Zrovna před pár dny, kdy jsem něco řešil na zimním stadionu, ale jen krátce. Známe se dobře a na spolupráci se těším. Když si ho k sobě vybral trenér Jandač, o něčem to svědčí. Minulou sezonu měl v Mladé Boleslavi na starosti přesilovky, které byly velmi dobré, a i v tomhle nám může pomoct.

Vracíte se v myšlenkách ještě k uplynulé sezoně? Přemýšlíte, co mohlo být jinak, aby Plzeň dopadla lépe než dvanáctá?

Po sezoně jsem měl dva, tři týdny, kdy jsem jen seděl a přemýšlel. Doma se mnou nebyla řeč, manželka byla na mě už trochu naštvaná. Byla to pro mě hodně náročná sezona. Potřeboval jsem všechno vstřebat, uzavřít a udělat si hodnocení. Teď se snažím žít současností, přitom vědět, co bylo špatně a pracovat na zlepšení.

Plzeňský kádr se znovu proměnil. Noví jsou trenéři i oba brankáři a také hráči se obměnili. Asi nebude jednoduché, aby si vše sedlo, že?

Některé změny jsou vynucené, jen těžko se dalo odhadnout, že gólman Hlavaj odejde do NHL. Tak doufám, že Ruda Pejchar, trenér brankářů potvrdí, svoji pověst a vybral gólmany, kteří budou oporami. To je vždy základ. U hráčů nejsou změny tak radikální jako v předchozích letech a doufám, že to bude zase dobrá sezona.

Pro Andrejku

Exhibiční fotbalové utkání sportovních osobností, středa 5. června, stadion TJ Dobřany od 17.30 hodin. Charitativní akci pořádá projekt Bez frází s Nadačním fondem Zdeňky Heyn Edlové. Kapitány týmů jsou Barbora Černošková a Jaroslav Špaček, moderuje Petr Vichnar. Vstupně 200 Kč, děti do 12 let zdarma. Výtěžek bude věnován čtyřleté Andrejce Radové. Součástí akce je autogramiáda osobností, rozhovory a focení.