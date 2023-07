Nevěřícný úsměv Matěje Vydry byl všeříkající. Fotbalisté Viktorie Plzeň zahájili boj o postup do základní skupiny Evropské konferenční ligy remízou 0:0. Dritě, outsiderovi z Kosova, nedokázali dát před natěšeným publikem jediný gól.

Markéta Vondroušová podpořila Plzeň proti Dritě a ukázala trofej z Wimbledonu | Video: Deník/Zdeněk Soukup

Utkání, které sledovalo více než deset tisíc fanoušků, provázel místy drtivý tlak hráčů v červenomodrých dresech. Břevno trefil jak Matěj Vydra, tak Jhon Mosquera. Ale stejně jako v úvodním ligovém zápase v Teplicích nerozvlnila Viktoria síť.

"Říkám to nerad, ale… Bylo to i o štěstí," kroutil hlavou kouč Miroslav Koubek.

Kosovský soupeř Viktorie? Velká neznámá, karty příliš neodkryl ani po příletu

Ovšem pozor, západočeský tým měl také kliku. V samotném závěru se hosté ocitli v obrovské šanci, když z brejku stál před brankářem Jindřichem Staňkem zcela osamocen Albert Dabiqaj. Jenže střelu podél gólmana přehnal, šla vedle.

"Mohli jsme tady vyhrát," pokýval hlavou Akis Vavalis, řecký kouč Drity. "Ale stejně to oslavíme. Kdyby nám před zápasem někdo řekl, že tu uhrajeme remízu, brali bychom to. Je to náš první zápas v sezoně," dodal s tím, že při prvním brejku v první půli mohl dostat plzeňský brankář klidně červenou kartu. "Oddechl jsem si," přiznal i jeho plzeňský protějšek, když viděl, že arménský sudí tasí jen žlutou kartu.

Největší radost tak fanouškům udělala jedna fanynka Plzně - tenistka Markéta Vondroušová, jež přišla ukázat svou trofej z Wimbledonu. Jenže ona, ani další fanoušci se branky v síti kosovského vicemistra nedočkali, i když talk viktoriánů byl místy až drtivý.

"Herně nemám hráčům moc co vytknout, ale chyběla nám kvalita v zakončení," připustil na tiskové konferenci plzeňský kouč Miroslav Koubek, přesto viděl ve hře svého celku posun oproti sobotnímu ligovému zápasu v Teplicích (0:1).

"Tam jsme byli bezzubí. Doma už jsme si šance vytvářeli, ale nepadá nám to tam," pokračoval kouč Viktorie a zkoušel najít i recept na zlepšení střelecké nemohoucnosti. Ve dvou soutěžních zápasech nedali jeho svěřenci ani jeden gól. "Nejásám, nezbývá než pracovat a ono se to protrhne. Ukazuje se, že nám nesedí hra do hlubokého bloku," potvrdil Koubek.

Odveta je na programu ve čtvrtek 3. srpna, hrát se bude na stadionu v Prištině. A viktoriány čeká bouřlivé prostředí. "Postupové šance jsou stále otevřené, padesát na padesát. Potvrdilo se, že Drita je hratelná," říkal plzeňský kouč a doufá, že doma soupeř víc otevře hru. "Myslím, že domácí budou chtít vstřelit branku, můžou tam být skulinky. Ale my nemáme co bránit, hráli jsme 0:0. Ale na to je ještě čas, teď nás čeká v lize Hradec," připomněl Koubek nedělní ligový zápas s jeho bývalým zaměstnavatelem.