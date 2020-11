Deník vybral několik takových debaklů mužstev v této sezoně. Dvouciferné výsledky začínají až od I. B třídy. V I. A třídě Starý Plzenec sice obdržel dvanáct gólů od Žákavy, ale po třech kolech se ze soutěže odhlásil a jeho zápasy byly anulovány.

Nejvyššího skóre dosáhla Tlučná B, která ve IV. třídě okresu Plzeň-sever porazila rezervu Líní 19:1. Ve stejné třídě se zrodil i druhý nejvyšší výsledek (15:0) mezi Kozojedy a Vysokou Libyní. „Výsledek byl zkreslený tím, že Libyně se schází v malém počtu. Přijeli v jedenácti a kvůli zranění dohrávali v deseti,“ vysvětlil útočník Kozojed Václav Šubrt.

To však nesnižuje herní rozdíl mezi oběma celky, protože Kozojedy jsou druhé, Vysoká Libyně poslední.„U ní je problém, že mužstvo těžce skládá. Hrají za ni starší chlapi kolem padesáti let, kteří chtějí udržet fotbal na vesnici, protože mladí nejsou,“ tvrdil Šubrt.

Podle něj jsou ve IV. třídě skupiny B tři čtyři silná mužstva s pěti šesti hráči na střídání. „Což je pro polovinu týmů nepředstavitelné. Když se pak s nimi střetnete, tak to dopadne takhle,“ dodal.

Střelec jednoho gólu do sítě Vysoké Libyně si vzpomíná, že výsledek mohl být i vyšší. „Upřímně musím říct, že mě takový zápas nebaví. Po čtvrtém gólu vás to přestane bavit, protože víte, že jsou bezmocní. Pak už zdržovali, nahrávali si vzadu, dvacet metrů od vápna stáli všichni. Bylo mi jich líto, než že bych jim chtěl dát hattrick nebo dělat jim třeba kličky,“ uvedl Václav Šubrt.

„Dokážu se vcítit do jejich kůže, protože také jsem hrál pár zápasů, kdy nás soupeř totálně zničil,“ doplnil.

Dvě kola před utkáním s Vysokou Libyní Kozojedy zdemolovaly třetí Kunějovice 11:1. „To byl ale jiný zápas. Bylo to o rychlém gólu a my jsme ve 3. minutě vedli 2:0. Soupeřův gólman dělal strašné chyby a na naší straně vynikal Petr Pánek, který dokázal obejít pět šest hráčů, než že my ostatní bychom hráli extra povedený zápas,“ popsal Václav Šubrt.

Zhruba třetinu inkasovaných gólů Merklína má na svědomí vedoucí tým okresního přeboru Plzeň-jih Seč. Vzájemný duel skončil 11:1. Přitom první poločas skončil jen 3:1. „Vedli jsme 2:0, ale zahodili jsme spoustu šancí. Soupeř snížil na 2:1 a obávali jsme se o výsledek,“ vybavil si střetnutí 2. kola brankář Seče a extraligový házenkář Talent týmu Plzeňského kraje Martin Říha.

Mezi 52. a 82. minutou Seč nastřílela osm gólů. „Merklín je nevyzpytatelný. V minulých zápasech jsme nad ním nevyhráli tak vysoko. Myslím si, že nás samotné výsledek 11:1 překvapil,“ přiznal Říha.

Zápasy za rozhodnutého stavu bere jako příležitost vyzkoušet a nacvičit nové věci. „Navíc se mohou prostřídat hráči,“ přidal další výhodu.

Zápas proti Merklínu se hrál na soupeřovu bránu. „Takže jsem si to v té naší odstál. Dokážu se vcítit do situace soupeřova gólmana. Musím říct, že chytal celkem výborně, protože na něj letělo hodně střel a měl dost zákroků. Dostal jedenáct gólů, ale soupeř už pak ani moc nehrál. Brankář to má těžký, když je mužstvo frustrované a už se ani nebrání,“ myslí si Martin Říha.

Divoké výsledky

Městský přebor Plzeň-město

Letná – Rapid B 0:10

Rapid B – Chotíkov B 14:0

Okresní přebor Plzeň – jih

Seč – Merklín 11:1

III. třída sk. Západ PJ

Dolní Lukavice – Líšiná 13:0

III. třída sk. Východ PJ

Žákava B – Střížovice 11:1

Žákava B – Nezbavětice 10:1

Okresní přebor Plzeň – sever

Nýřany – Kaznějov B 15:0

Zbůch – Křelovice 11:2

III. třída PS

Kamenný Újezd – Heř. Huť 4:14

IV. třída sk. A PS

Tlučná B – Líně B 19:1

IV. třída sk. B PS

V. Libyně – Mladotice B 0:10

Kunějovice – Kozojedy 1:11

Kozojedy – Vysoká Libyně 15:0

Mladotice B – Třemošná B 12:0