„Od minulého týdne jsme začali znovu trénovat. Budeme se teď scházet dvakrátv týdnu a do Vánoc jsme si ještě domluvili o víkendech dva přípravné zápasy, abychom dohnali trochu herní praxi,“ prozrazuje prosincový program trenér plzeňského celku Zbyněk Kočí.

V sobotu dopoledne přivítá Doubravka v domácím prostředí divizního rivala z Přeštic. Následně se ještě utkání o víkendu před Štědrým dnem s Horní Břízou.

Poté čeká doubravecké hráče krátká pauza.

„Vánoční svátky nechám na klucích. Prosinec je jinak pro nás stěžejní, co se týká fyzičky. Hráči mají předepsaný určitý počet kilometrů, který mají odběhat. Je to na jejich zodpovědnost. Hrají relativně vysokou soutěž, tak pro to musí i sami něco udělat,“ vysvětluje lodivod Doubravky, který byl s prvními tréninky poměrně spokojený.

Jeho svěřenci v říjnu a listopadu nezaháleli.

„Bylo to takové trochu rozhárané. Někdo měl ještě nasmlouvané nějaké brigády, trénovat začali totiž zároveň i futsalisté. Kluci ale vypadali relativně dobře. Bylo vidět, že něco předtím dělali,“ těšilo Zbyňka Kočího.

Do obvyklých kolejí plánují fotbalisté SENCA zajet po Novém roce.

„Od ledna bychom chtěli už začít trénovat stejně jako v sezoně a najet na zažitý rytmus, pokud se situace zase nezmění. V plánu máme už nějaké přátelské zápasy,“ přál si zkušený kormidelník, v jehož slovech je cítit, že mu fotbal opravdu chyběl.

„Jsem rád, že zase začne něco hrát. Snad to vyjde a co nejdříve se soutěž znovu rozjede. Všichni asi tušili už před samotnou soutěží, že tento ročník bude atypický a ne zrovna regulérní. Někdo to odnese víc, někdo méně. Zároveň některé kluby mají umělku, jiní zase ne. Tohle ale neřeším. Chci hrát fotbal, i když trochu pochybuji, že se soutěž na konci ledna rozjede,“ dodává upřímně na závěr trenér Doubravky Zbyněk Kočí.