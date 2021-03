„Podle mě se letošní sezona nedohraje. Nevěřím ani tomu, že by se dohrála polovina soutěže, která je potřebná k tomu, aby se sezona mohla dle pravidel uzavřít a byl tak určen postupující a sestupující. Je to nepříjemné, že se podruhé za sebou může stát, že soutěže nebudou propustné a opět v nich budou působit stejné týmy, ale nedá se nic dělat,“ může jen pokročit rameny kouč SENCA, jenž se snažil zamysleti nad tím, co by bylo třeba, aby se znovu mohl hrát fotbal.

„Nedokážu si představit, za jakých podmínek by se sezona mohla vůbec dohrávat. To bychom se museli v amatérských podmínkách všichni povinně testovat? Přijde mi to nereálné. Nemám ani jasno o tom, jak to bude v budoucnu. Rozjelo se očkování, ale co se pak bude dít například s hráči, kteří ho odmítnou… Opravdu nevím, za jaký konec to uchopit, a je stále více otázek, na které člověk nezná odpověď,“ je si vědom Zbyněk Kočí, který se scházel s hráči na hřišti, dokud to pravidla umožňovala.

„Trénovali jsme do doby, dokud nebyl vyhlášen úplný lockdown. Snažili jsme se držet stanovených pravidel, byli jsme na hřišti ve skupinkách. Teď je ale nereálné nějak hromadně trénovat. My si to rozhodně netroufneme,“ pokračuje Kočí,

Fotbalisté Doubravky trénují tak nyní individuálně.

„Nedal jsem hráčům žádné plány. Pouze jsem jim říkal, aby si šli zaběhat a zůstali v kondici. Je těžké jim dávat nějaké individuální plány, když člověk nevidí žádné světlo na konci tunelu, žádný cíl. Bylo by to podle mě kontraproduktivní,“ dodává smířlivě Zbyněk Kočí.