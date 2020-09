Teď se do této soutěže po více než osmi letech vrátil v dresu plzeňské Viktorie a hned se za svůj nový tým trefil. Ve vršovickém Ďolíčku odstartoval cestu za vítězstvím 4:1.

„Nevím, jestli je Bohemka můj oblíbený soupeř. Ale je to hezké. S Budějovicemi jsem se loučil vítězným zápasem s Bohemkou, gólem a zlomeným prstem na ruce. A vrátil jsem se taky výhrou a gólem,“ říkal Zdeněk Ondrášek v rozhovoru pro klubový web plzeňské Viktorie.

Do ligového zápasu naskočil po pouhých čtyřech trénincích s novým týmem. „A to jsem ještě do všeho nešel naplno, trenér mě nechával trochu oddechnout. Však mi to Kopi (Jan Kopic) dával celou dobu naoko vyčítal. Říkal: odpočiň si, my to odmakáme,“ mohl se už předtím usmívat do televizních kamer po vítězném zápase.

„Já jsem za tu šanci rád, je přede mnou ještě hodně práce. Musím se s klukama sehrát. Ale myslím si, že na první zápas po čtyřech dnech v Plzni to nebylo špatné,“ dodal 31letý forvard už vážnějším tónem.

Soutěžní utkání hrál za Dallas naposledy na konci srpna. „Fyzicky to je slabší, musím potrénovat,“ uznal Zdeněk Ondrášek. Přesto ani na chvilku nezaváhal, když se dozvěděl, že by mohl jít do zápasu na Bohemians 1905 od první minuty. „Byl jsem strašně natěšený, fotbal miluju. I když jsem věděl, že na celý zápas to nebude, snažil jsem se do toho dát všechno. Jsem rád za gól, ale hlavně za vítězství. Dobře jsem si pamatoval, že to na Bohemce není nikdy jednoduché,“ dodal reprezentační útočník.

Mimochodem před těmi osmi lety za klokany ještě chytal legendární Radek Sňozík, ale už tehdy byly v sestavě současné opory Josef Jindříšek a David Bartek. Odráškovým spoluhráčem na jihu Čech byl třeba bouřlivák Tomáš Řepka, s nímž tehdy Sparta rozvázala smlouvu.