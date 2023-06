Klabava pořádá turnaj v malé kopané

Fotbalový klub TJ Klabava pořádá i tento rok v létě turnaj v malé kopané. Ten se bude konat v sobotu 8. července na klabavském hřišti s umělým povrchem. Týmy, které by se chtěly zúčastnit fotbalového turnaje, se stále mohou přihlásit, a to až do 5. července.

