Ten se podílel i na první brance. „,Balon sice letěl na mě, ale odrazil se od zad soupeře, takže to moje asistence není,“ popisoval olomoucký odchovanec.

„Odskočil jsem si od Máry Suchého, který mě celý zápas při standardkách bránil. Od bránícího hráče se to ke mně odrazilo a já to uklidil, ani nevím jak.,“ potvrdil jeho slova Luděk Pernica.

Náhradního kapitána však víc než vstřelený gól potěšilo vítězství nad Boleslaví (2:0).

„Když chceme hrát o nejvyšší příčky, nemůžeme doma ztrácet body, a to se dneska povedlo,“ usmál se jeden z lídrů kabiny.

Vítězství obhájců mistrovského titulu pak pečetil osm minut před koncem jeho kolega z obrany Jemelka.

„Erik (Jirka) to krásně napálil před bránu. Já jsem to na zadní tyči zavíral a jsem rád, že to tam padlo,“ popisoval reprezentační obránce.

Pro oba plzeňské zadáky to byla první branka v této sezoně, pro Jemelku dokonce premiérová v dresu Viktorie.

Předtím měl na kontě tři asistence. „Do kasy něco rád zaplatím. Vstřelit branku za Plzeň pro mě hodně znamená,“ vyznal se v Plzni levý bek, který je přece jen známější jako stoper. Ale na novou pozici si rychle zvyká.

„Víc podporuju útok, ale taky je to náročnější, běháte nahoru dolů. Každého baví spíš víc útočit. Jsem rád, že se dostávám do střeleckých pozic, nahrávám na góly, můžu tak pomoci týmu,“ popisoval.

Ale v Plzni to není nic nového, že góly dávají obránci.

Jistě si vzpomenete z minulosti na ofenzivní výpady krajních beků Limberského s Rajtoralem, v poslední době převzal tuhle roli Milan Havel. „Z pozice levého beka víc podporuji útok. Podobně to má Havlis na druhé straně, který také dává hodně branek“ zmínil kolegu z obranné čtveřice i Jemelka. (zs)