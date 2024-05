„Myslím, že se to dá přirovnat k mládežnické Lize mistrů,“ připomněl Jiří Žilák na tiskové konferenci před šampionátem soutěž, kterou dvakrát zažil jako trenér juniorky Viktorie Plzeň. „Ukázalo se, že hráčům to dá obrovské zkušenosti, stejně jako účast na evropském šampionátu doplnil mladý trenér, který loni oslavil teprve 40. narozeniny.

S reprezentací do 20 let dokázal porazit Anglii i Nizozemsko. „V týmu jsem tehdy měl Davida Zimu, Matěje Kováře a Pavla Šulce,“ vyjmenoval fotbalisty, kteří teď usilují o dres „áčka“ pro Euro v Německu. Ale ještě víc si teď váží postupu na Euro hráčů do 17 let. „Účast na evropském šampionátu je mým trenérským vrcholem,“ pokýval hlavou Jiří Žilák, který se po Euru na Kypru bez ohledu na výsledek u mládežnických reprezentací skončí a vrátí se na klubovou úroveň.

I tam už o sobě dal pořádně vědět, přestože teprve nedávno překročil čtyřicítku. Sám býval fotbalový brankář, v plzeňském dorostu byl ve stejném ročníku s Davidem Limberským a Václavem Procházkou. S trénováním začínal během studia FTVS v pražské Dukle, ale už od 24 let působil u mládeže Viktorie Plzeň. Hned dvakrát ji vedl v juniorské Lize mistrů, v premiérovém ročníku 2013/2014 proti němu stála na lavičce Manchesteru City například francouzská legenda Patrick Vieira. V sezoně 2018/2019 zase s týmem bojoval ve skupině s giganty jako Real Madrid či AS Řím do posledního kola o postup.

Tehdy měl v týmu třeba hvězdy áčka Pavla Šulce či Robina Hranáče, který byl tehdy ještě spíš střídajícím hráčem. „Robin vystoupil z komfortní zóny, když odešel z Plzně hostovat na Slovensko a potom do Pardubic,“ říkal Jiří Žilák v rozhovoru na fotbal.cz, kdy zpozoroval největší progres nadějného plzeňského stopera, který mu prošel v mládežnických kategoriích rukama.

Ale pojďme zpátky k čerstvé výzvě, na úvod Eura do 17 let se mladí Češi střetnou v pondělí od 19.30 hodin s domácím Kyprem. „Myslím, že kdyby Euro nepořádali, nedostali by se tam. Ale na druhé straně mají výhodu, že jsou doma. Teplé počasí, vyprodané stadiony, to všechno jim hraje do not. Nečeká nás na úvod snadný test,“ řekl Jiří Žilák k prvnímu soupeři.

Dalšími účastníky skupiny jsou Ukrajina a Srbsko, postupují první dva celky. Na první pohled by se to mohlo zdát schůdné, když si vezmete, že v další ze skupin se potkají například Portugalsko, Španělsko i Anglie. Jenže zdání podle Žiláka klame, i soupeři Čechů mají velkou kvalitu. „Ano, jména soupeřů nezní tak zvučně jako třeba Portugalsko nebo Španělsko. Ale když se podíváme na jejich výsledky, jak prošli kvalifikací, cítíme respekt. Ukrajina získala devět bodů, nedostala ani gól, spousta kluků hraje v zahraničí. Srbové měli zase sedm kluků už na Euru minulý rok,“ doplnil kouč k dalším týmům

„Chci, abychom předvedli nejlepší možné výkony, kterých jsme schopní a pokud se nám to povede, tak jsme schopní přidat i dobrý výsledek,“ nechtěl být Jiří Žilák konkrétní ve svých plánech, ale i ve svém týmu vidí hráče, kteří by mohli dotáhnout daleko. „Je zaděláno na velice zajímavou generaci, která se může následně prosazovat i v kategorii do devatenácti let nebo pak v jedenadvacítkách,“ doplnil a jmenoval například Marka Naskose a Šimona Slončíka ze Slavie, sparťany Ondřeje Penxu a Lukáše Moudrého nebo Jiřího Míčka z ostravského Baníku.

Dají o sobě vědět už na Kypru?