„V této sezoně jsem dal už tři góly a to mi dodává sebevědomí,“ prohlásil Michael Krmenčík v rozhovoru pro klubový web a připomněl tak, že premiérovou letošní branku dal minule Beverenu.

V nové sezoně zpočátku příliš nehrál. A tak se celkem logicky spekulovalo o jeho možném odchodu z Brugg,i když Krmenčík to v SMS zprávě popřel a i teď mluvil ve stejném duchu.

„Baví mě hrát za Bruggy, klub má věrné příznivce, jsme jeden tým,“ uvedl. Teď dostal poprvé důvěru v základní sestavě a splatil ji.

V 19. minutě přebral v náběhu Rostagnolův centr, elegantně si zasekl míč kolem obránce a střelou do protipohybu nedal brankáři šanci. „Byl to pěkný gól. Na hranici šestnáctky jsem se otočil kolem obránce a tvrdě vystřelil do krátkého rohu,“ popsal svoji trefu Krmenčík.

Čtyři minuty před půlí pak pohotově dorazil hlavou míč odražený od břevna.

Bývalý útočník plzeňské Viktorie odehrál 72 minut a rozšířil své gólové konto v nové sezoně na tři ligové zásahy. V průměru potřeboval na jeden gól 44 minut.

Střelecky se prosadil v zápase na Slovensku (3:0) i za českou reprezentaci.