„Mohlo těch branek být víc, což by mi řekli i spoluhráči. Jinak to ale moc pěkný zápas nebyl, herně se mi to z naší strany příliš nelíbilo,“ vysvětloval Karel Kazda, na kterého nebude vzpomínat litický brankář Tihlařík zrovna s láskou.

Šikovný útočník Zruče ho totiž překvapil a přeloboval ho z velké dálky.

„Byl jsem deset metrů za půlkou hřiště a viděl jsem, že gólman vyběhl více z branky. Zkusil jsem ho proto přehodit a vyšlo to. To byla opravdu pěkná trefa,“ uznal střelec celku z Plzeňska, jenž zkouší občas překvapit gólmana.

„Není to zcela výjimečné. Někdy to ale samozřejmě nevyjde. To si pak od spoluhráčů něco vyslechnu, ale už jsem zvyklý,“ řekl s úsměvem čtyřiadvacetiletý forvard, který si vybavil zároveň dva vydařené zápasy, v nichž gólově řádil.

„Dal jsem béčku Rapidu šest gólů, což je asi můj rekord. Nejvíce v paměti mám ale čtyři branky, které jsem vstřelil za áčko Zruče asi před čtyřmi lety Holýšovu. Bylo to poslední kolo a potřebovali jsme vyhrát, abychom nespadli,“ vzpomínal Kazda.

Zároveň tuší, co ho bude gólová nadílka stát.

„Budu platit v naturáliích. Vypadá to na jednu flašku rumu po zápase. K tomu navíc rozhovor, a jestli to máte i s barevnou fotkou, tak to budu muset přitlačit,“ smál se odchovanec Kozojed, jenž se plánuje vrátit zpět do A týmu.

„Bohužel nemám teď tolik času, abych chodil na tréninky. Jsem proto v béčku. Doufám ale, že se má docházka zlepší a zahraji si zase brzy kraj,“ dodal Karel Kazda.