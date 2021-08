„Přede mnou se otevřel prostor, ale brankář vyběhl a šel k zemi, takže jsem neměl na výběr a přeloboval jsem ho,“ popsal Kayamba gól na 1:0. Viktoria vyhrála 2:1 a postoupila do 3. předkola.

Věřil jste po své brance, že už postoupíte?

Vůbec. Zažili jsme zápasy, kdy jsme po vstřelené brance byli pasivní a měli problémy. Mám radost, že jsme vstřelili gól a makali dál a postoupili jsme.

Gól jste slavil s kustodem Zdeňkem Slámou…

Gól jsem mu věnoval, protože Zdeněk je můj něco jako šamánek. Vždy, když mi dělá tejp, říká: Kayo dneska už musíš dát gól. Na to mu odpovídám, že v to doufám. Proto jsem po svém gólu běžel za Zdeňkem.

Plzeňská Viktoria vyhrála nad běloruským Dynamem Brest 2:1Zdroj: FCVP/Jan Kubíček

Jaký byl zápas proti Brestu v Jerevanu?

Věděli jsme, že bude důležitý a tušili jsme, co nás čeká. Cesta byla náročná, trvala čtyři nebo pět hodin. Postoupili jsme, takže se může v klidu vrátit domů.

Bylo složité hrát proti větru?

Ano. Zbytečně jsme nenakopávali balony. Druhý poločas už to bylo lepší.

Ve 3. předkole vás čeká The New Saints z Walesu. Jak se těšíte na ostrovní fotbal?

Naším cílem je postoupit do základní skupiny Konferenční ligy. Pokud budeme hrát poctivý fotbal, tak věřím, že postoupíme do 4. předkola a pak i do skupiny.

V nadcházejících zápasech bude smět na stadion více diváků. Jak se těšíte na fanoušky?

Pro nás jsou dvanáctým hráčem. Podporují nás a jsou naší vzpruhou, když se nedaří. Těším se na to, že jich přijde zase o něco více.