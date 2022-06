ÚMO Plzeň 2 bylo v regionálním kole hraném ve středu v Rokycanech druhé, ale postoupilo do celostátního kola, které se odehraje ve čtvrtek v Roudnici nad Labem.

Bylo vidět, že vás to láká z branky dopředu…

Určitě. Protože nejsem klasický gólman. Chytám už na druhém turnaji, protože po zkušenostech s gólmany je pro nás lepší to odehrát takto. Někdy dostaneme gól přes celé hřiště, je to vabank.

Jak byste zhodnotil regionální kolo?

Zahráli jsme si fotbal, což je důležité. Co se týče soupeřů, tak letos byli asi kvalitnější než minulý rok. Rozhodli jsme se, že finále uděláme na penalty. Prohráli jsme, ale jak se říká: lepší vyhrává. Gratuluji klukům a sejdeme se v Roudnici.

Proč jste zvolili penalty namísto hry?

Protože kluci říkali, že mají domů hodinu cesty, tak jsme se rozhodli, že ušetříme čas.

Jednu penaltu jste chytil…

To je vabank. Kope se z velké blízkosti, takže je to o tom, že buď dáš, nebo nedáš. Myslím si ale, že spoluhráči mohli trefit branku, protože tak daleko to nebylo.

Nicméně cíl v podobě postupu do celostátního kola jste splnili, ne?

Ano. Před finále jsme měli výhodu, že jsme minimálně postupovali do celostátního kola. Mrzí nás, že nejsme první, ale druhé místo se počítá. Hlavně že jsme se dostali do Roudnice nad Labem.

S jakým cílem tam pojedete?

Samozřejmě vyhrát. To byl cíl i dneska, ale teď to tak důležité nebylo, protože jsme věděli, že postupují dva.

Už jste studoval, kdo vás za týden čeká?

Vůbec. Vím jen o našem soupeři z finále (smích). Měli by tam být kluci, které znám z Hranic a hrají divizi. Pocházím z Moravy, ale asi už 15 let bydlím v Plzni. Znám Petra Čápa, který hrál první fotbalovou ligu. Bude to hodně silný a velmi dobrý soupeř. Celkově očekávám velkou kvalitu, lepší soupeře než minulý rok. Je vidět, že Zaměstnanecká liga Deníku roste a má rok od roku vyšší úroveň.

