Ale to nebyl. A tak mohl včera proti brněnské Zbrojovce nastoupit a vstřelil jí dva góly. „Nebylo to pro něj jednoduché, ta situace se Spartou se hodně řešila. Ale utkání zvládl výborně. Nejen že dal dvě branky, odvedl velké penzum práce, udržel spoustu balonů, vyhrával osobní souboje a dělal šance pro další hráče. Splnil to, co jsme očekávali,“ pochválil dvougólového střelce za výkon plzeňský trenér Michal Bílek a reagoval i na dotaz ohledně sobotního zákroku.