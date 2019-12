I tak je bezesporu po letním příchodu z Olomouce nejsvětlejším zjevením v sestavě plzeňské Viktorie.

Lukáši, můžete už teď říct, že jste v Plzni doma?

Myslím, že všechno si sedlo, s klukama si na hřišti rozumím. Jsem tady rád a věřím, že ještě nějakou dobu ve Viktorce zůstanu.

Většina nových hráčů potřebuje víc času, vy jste naskočil do sestavy poměrně záhy. Čekal jste, že si takhle rychle řeknete o místo?

Určitou roli sehrál odchod Patrika Hrošovského, protože ten hrával na pozici šestky. V tom jsem měl situaci jednodušší, naskočil jsem hned do sestavy a jsem rád, že jsem vydržel celý podzim.

Co byl největší rozdíl oproti Olomouci? Na co jste si musel zvykat?

V Plzni je podstatně větší tlak, Viktorka chce hrát o nejvyšší příčky. Ale na druhou stranu mám možnost víc se zapojovat do útočné fáze, v Olomouci jsem byl zvyklý hrát spíš dozadu, byl jsem defenzivní záložník. Tady mám víc ofenzivních úkolů a vím, že se v tom musím zlepšit.

Zmínil jste ten tlak, jak se s tím vyrovnáváte? Na hřišti působíte jako kliďas.

(usměje se) Tak jenom vypadám. Ale snažím si to nepřipouštět, protože kdybych nad tím přemýšlel, nijak to nepomůže. Snažím se předvádět to, co umím, a zatím se mi to dařilo.

Byl někdo ze zkušenějších kluků vaším průvodcem Viktorkou? Kdo se vás po příchodu do Plzně ujal?

Hodně mi dal právě Hrošo (Patrik Hrošovský), že jsem mohl hrát nějaký čas vedle něho. Snažil jsem se od něho něco odkoukat. Vysvětloval mi, jak to funguje na hřišti.

A kdo je po jeho odchodu do Belgie největším parťákem v kabině?

Choras (Tomáš Chorý), s nímž se znám ze Sigmy. Hráli jsme spolu odmala.

Dalšího Olomoučáka Tomáše Hořavu jste předtím neznal?

Nene, Hořkovi jsem možná jako malý podával v Olomouci balony, ale v kabině jsme se potkali až tady.

Zmínil jste ofenzivní úkoly, z čehož pramení i tři vstřelené góly. To je zatím nejvíc v lize…

Už v Sigmě mně bylo jasné, že musím na těch číslech zapracovat. Jsem za tři vstřelené góly rád, ale neberu to jako strop. Chtěl bych na jaře přidat další, tady pořád vidím prostor ke zlepšení.

Tlačí vás k tomu i trenéři?

Ano, nabádají všechny k častější střelbě. Po střeďácích chtějí, aby se jeden z nás vždycky víc vysouval. To je rozdíl oproti Sigmě, tam jsem tolik příležitostí k útočení neměl. Možná i proto ty tři góly, v Sigmě jsem dal za celou dobu jen dva.

Dobré výkony v Plzni vám pomohly i do reprezentace. Co jste si říkal, když přišla první pozvánka na sraz národního týmu?

To byl šok, vůbec jsem s tím nepočítal. Byl jsem velice šťastný, reprezentace je něco, o čem sní každý malý kluk. Každý chce hrát za Českou republiku.

A vy už teď máte za sebou i premiéru, i když to bylo jen v přáteláku proti Severnímu Irsku. Jaké to byly pocity přímo na hřišti?

Samozřejmě, že jsem trochu vnímal nervozitu. Jakmile jsem vyběhl na hřiště, snažil jsem se na to nemyslet. Byl to první start a doufám, že nebyl poslední, chtěl bych na to navázat. Parta v nároďáku byla skvělá, kluci mě vzali mezi sebe.

Český tým vybojoval postup na Euro, které je příští rok. Je to i pro vás lákadlo?

Je to velká motivace, ale neberu to jako hlavní bod. Nijak se na to neupínám. Základem je, abych hrál dobře ve Viktorce. Předváděl co nejlepší výkony v lize, a když se bude dařit, třeba bych mohl jet i na Euro. Nějaká šance tam je.

A jak jste si jinak zvykl v Plzni?

To bylo podobné jako s mančaftem v šatně, zvykl jsem si rychle. Plzeň mi připadá podobná jako Olomouc. Bydlím v centru, mám to kousek do města i na stadion. Cítím se tady dobře.

Už se vyznáte? Když přijede návštěva, kam ji vezmete?

Většinou po městě, někam do restaurace. Dědu jsem musel vzít Na Parkán, byl na to hodně zvědavý.