A 25letý rodám z Hané ukončil svůj střelecký půst, přitom v minulé ligové sezoně dal v dresu Viktorie pět branek. I v právě probíhajícím ročníku patří ke stabilním hráčům základní sestavy, chyběl jen, když měl stop za čtyři žluté karty, ale gólově se ne a ne prosadit. Přitom snahu mu nelze upřít.

„Trenér nás nabádá, abychom se víc tlačili do střelby. Dřív jsme měli spousta situací bez zakončení. Když ten prostor je, proč to nezkusit,“ říkal Lukáš Kalvach v únorovém rozhovoru Deníku. Teď se mu zadařilo a ve 29. minutě poslal utěšenou ranou svůj tým do vedení v domácím zápase proti českobudějovickému Dynamu.

Zkuste popsat vaši gólovou trefu? Byl jste od začátku rozhodnutý, že vystřelíte bez přípravy?

Bylo to celkem rychlé, jejich stoper odhlavičkoval balon. Já jsem se nerozmýšlel a prostě jsem napálil míč do branky. Jsem rád, že mi to tam konečně spadlo.

V lize jste vstřelil gól po dlouhé době. Je to pro vás úleva?

Jo. Už je to skoro rok, co jsem dal v lize gól. A hlavně, že to pomohlo ke třem bodům.

Souhlasíte, že jste mohli vyhrát výraznějším rozdílem?

Určitě, brankových příležitostí jsme měli dost. Škoda, že naše produktivita nebyla lepší a neudělali jsme si zápas trošku lehčí. Ale Budějky jsou nepříjemný soupeř.

K ligovému utkání jste nastoupili po dlouhých 29 dnech. Jak moc vám fotbal chyběl?

Hodně. Ta pauza byla dlouhá, skoro měsíc. Já osobně jsem se na zápas moc těšil a myslím si, že to tak měli všichni. Bylo to na naší hře vidět, začali jsme aktivně a zaslouženě jsme vyhráli.

Nerozehranost nebyla znát?

Spíš jsme byli nastavení tak, že jdeme do utkání naplno a nevnímali jsme, že jsme měsíc nehráli. Vítězství je důležité i proto, že nás teď čeká spousta zápasů během měsíce.

Co na ten nabitý program říkáte?

Těším se na to. Bylo to tak i loni a dařilo se nám, tak věřím, že na vítězné vlně pojedeme i nyní. Postoupíme v poháru přes Liberec a potvrdíme to pak i v lize v Karviné.