Narodil se v Kramolíně u Nepomuku, ale své mládí prožil v Boru u Tachova. Fotbal začal hrát v deseti letech na základní škole. Ve čtrnácti zahájil v Plzni studium na Strojní průmyslové škole a zároveň začal hrát dorosteneckou ligu za tým Sokol Letná. V pouhých čtrnácti letech udivoval na postu záložníka nesporným talentem. Kromě fotbalu hrál také dorosteneckou hokejovou ligu za Spartak.

Když fotbaloví dorostenci z Letné z ligy sestoupili, přestoupil do Spartaku. Hrál stabilně dorosteneckou ligu, ale do předsezonní přípravy ho zařazovali mezi dospělé borce. Také si občas zahrál za hlavní tým. Patřil tehdy k nejlepším fotbalovým dorostencům v Československu, o čemž svědčí skutečnost, že byl v širším výběru národního dorosteneckého týmu.

V roce 1964 narukoval na vojnu do Dukly Tachov, kde okusil druhou ligu, a za dva roky se Jaroslav Koželuh vrátil zpět do Plzně. Škodovku už vedl trenér Vlastimil Chobot, který ale talentovanému fotbalistovi příliš šancí nedával. Koželuh byl sice v kádru, s áčkem trénoval, občas si zahrál druhou ligu, ale když se v roce 1967 postoupilo do ligy první, tak neodehrál ani jedno utkání.

Plzeňská Škodovka byla v nejvyšší soutěži pouhý rok, potom bohužel sestoupila. Jaroslav Koželuh byl stále v kádru, ale stabilně hrál jen za třetiligové béčko, které trénoval bývalý excelentní střelec Vladimír Perk. Ve Štruncových sadech se od léta 1968 hrála opět jen druhá liga a v zimě trenéra Chobota vystřídal Karel Kolský, za kterého si v áčku Koželuh rovněž nezahrál a definitivně zakotvil v rezervě.

V sedmadvaceti letech tak přestoupil do Lokomotivy Plzeň. Na Slovanech ale jeho kariéra trvala pouhé tři roky, celou tuto dobu však patřil k velkým oporám týmu. V roce 1975 začal dálkově studovat vysokou školu, což bylo velmi náročné a nešlo to s fotbalem skloubit. A tak Koželuh skončil. Školu ukončil v roce 1981 a pak už si jen občas zahrál za starou gardu.