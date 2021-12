„I další týmy, které jsou na špici, to tady měly těžké,“ připomněl kouč Viktorie.

Vítězství je o to cennější, že postrádal elitního snajpra Beauguela a na hrot útoku postavil poněkud nečekaně mladého Šulce. „Tomáš Chorý měl určité zdravotní problémy, nemohl jít do zápasu od začátku,“ vysvětloval Bílek netradiční tah.

„Hráli jsme bez typického středního útočníka. Ale i tak jsme si v první půli vypracovali dvě šance,“ připomněl situaci z úvodu zápasu, kde právě Šulc po vyhraném hlavičkovém souboji u půlící čáry vyslal do brejku Sýkoru. Ale ten byl tísněný Qosem a jeho střelu pak domácí gólman Ciupa vykopl.

FOTO: Talentu růžová barva sedí, vyhrál a získal přes sto tisíc

V závěru poločasu byl ale na střelu Havla krátký. Viktoriány tak za třemi body opět nasměroval krajní bek. „Chceme, aby obránci hráli vysoko, podporovali naši útočnou fázi. Bonusem je, že mají produktivitu, jsme za to moc rádi,“ těšilo kouče Bílka.

Stejně jako podzimní ligová bilance, kdy prohráli jen u nováčka z Hradce a na Slavii. V domácím prostředí byli téměř stoprocentní, až na bezbrankovou remízu s Olomoucí.

„Jsme na špičce ligy, to je pozitivní. Kluci se semkli, pracovali velmi dobře. Škoda těch evropských pohárů, kde jsme chtěli do skupiny, to se bohužel nepodařilo,“ našel trenér plzeňské Viktorie přece jen kaňku na podzimu.

Teď je před ním i jeho týmem vánoční přestávka, hned zkraje ledna naskočí znovu do přípravy. Hned první víkend v únoru totiž hostí v lize Hradec Králové.