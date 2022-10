„Je škoda, že jsme brzy inkasovali. Tři góly jsme dostali z rohu, to by se stávat nemělo, protože při standardce se rozdíly kvalit týmů smazávají. Tam je to spíš o nezodpovědnosti. Kdybychom ty góly nedostali, mohl být výsledek ještě lepší,“ říkal pár minut po zápase David Limberský klidným hlasem novinářům v tribuně stadionu.

„Výsledek odpovídá kvalitě obou týmů. Pro domažlický fotbal je to i tak zážitek, všichni fanoušci na to budou dlouho vzpomínat,“ doplnil 39letý fotbalista, který se v Domažlicích posunul z kraje obrany na stopera.

A zejména vstřeleným gólem jste diváky potěšili i vy…

Jo, byla to nádherná akce. A rozjel jsem ji samozřejmě já, když jsem vystihl přihrávku. (úsměv) Petr Došlý potom krásně nacentroval a Dvořka si to našel. On je v těchto situacích, hlavičky a osobní souboje, hrozně silný.

Takže si částečně počítáte asistenci?

Před pár lety bych to rozjel a ještě doplnil ve vápně, ale sil už není tolik. Jsem rád, že jsme dali gól, navíc po krásné akci. Zakončení tam mohlo být víc, ale některé slibné situace jsme nedohráli.

FOTO: Sparta překvapení nepřipustila, v Domažlicích nasázela šest gólů

Jen jestli se nepodceňujete, ve druhé půli jste svedl dlouhý sprinterský souboj s bulharským útočníkem Minčevem, vyhrál jste ho a soupeře odzbrojil…

Jsem rád, že jsem ten souboj vyhrál, pak jsem se musel asi pět minut vydýchávat. (úsměv) Měl jsem toho dost. Ale já si tady nehoním triko, jsem rád, že můžu být s klukama na hřišti. Nejlepší léta už mám za sebou.

Vrátím se ještě na začátek, jak vám bylo po těle, když jste v 18. minutě prohrávali 0:2? Nebál jste se debaklu?

No, nebylo mi nejlépe. Taktika byla jasná. Co nejdéle udržet bezbrankový stav, aby soupeř trošku znervózněl. Bohužel vlastními chybami jsme jim to ulehčili. Naštěstí jsme brzy snížili na 1:2.

A jaké to bylo po letech v Plzni nastoupit proti Spartě za jiný tým, navíc v roli outsidera?

Musím říct, že jsem se cítil dobře. Jen když to zaseknu s nějakým rychlým hráčem Sparty, kolena jdou na druhou stranu. (úsměv) Bylo to náročné. Ale jsem rád, že jsem si i v 39 letech mohl zahrát takový zápas se Spartou.

Ještě se zeptám, co říkáte na to, že Viktoria vypadla z poháru v Hlučíně, kde podlehla 2:3 účastníkovi MSFL?

Nečekal jsem to, je to překvapení. Ale na druhou stranu viktoriáni mají nabitý program, tak bude možná dobře, že jim ubyla jedna soutěž a budou se moct soustředit na ligu.

Mužík před Spartou: Nebudeme chtít zalézt, kůži nedáme zadarmo