Reprezentační trenér kategorie U20 prodloužil smlouvu o dva roky.

Proti Realu. Jiří Žilák (vpravo) na lavičce plzeňské Viktorie v juniorské Lize mistrů při utkání s Realem Madrid v Přešticích na podzim 2018. Ve stejné soutěži se představil už pět let předtím. | Foto: fcvp/Martin Skála

Trenér Jiří Žilák, který vedl Viktorii Plzeň v juniorské Lize mistrů v letech 2013 i 2018, krátce nato nastoupil k české reprezentaci do 20 let (jaro 2019) a v součtu vedl národní tým v sedmi duelech Elitní ligy U20. V říjnu 2019 jeho výběr porazil v Peterborough Anglii 3:0, o měsíc později rovněž na půdě soupeře zvítězil národní tým do 20 let nad Nizozemím 4:1.