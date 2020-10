Pod zprávou začaly naskakovat desítky lajků i osobních gratulací. „Hezký bombarďáku, gratuluji,“ vzkázal třeba za Bosporskou úžinu úspěšný reprezentant a nyní trenér Milan Spěšný.

„Všem za gratulace děkuju. Já jsem samozřejmě moc spokojenej, vždyť to bylo teprve moje druhý mistrovství světa v maratonu. I když přiznávám, že ambice byly i vyšší, ale na druhou stranu líp to nešlo a jsem rád, že jsem to dovezl na medaili,“ svěřil se ještě z dějiště světového šampionátu Stošek.

Výrazně tak vylepšil sedmé místo z loňské premiéry na MS ve Švýcarsku. „Za mě parádní závod. Neudělal jsem žádnou chybu, všude jsem byl a podal jsem svoje maximum. Bronz je super, mistrák světa je jednou za rok a musí se to všechno sejít v jediný den,“ zdůraznil 26letý jezdec týmu Future Cycling – Northwave.

Stoškův týmový kolega, manažer a obhájce stříbra Kristián Hynek skončil v Sakaryi šestý. Světový titul obhájil kolumbijský závodník Hector Leonardo Páez.

O medailistech se na jílem pokrytém okruhu rozhodlo až v třetím závěrečném kole, v němž zaútočil osmatřicetiletý Kolumbijec.

„První dvě kola se moc nejelo, což mi příliš nevyhovovalo. Bylo to takový škubání tempa. Vpředu byla asi patnáctičlenná skupina, ale když za to na začátku třetího okruhu vzal Páez, jedinej já s Ferreirou jsme mu uviseli v háku. Pak odpadl i Tiago,“ vrátil se k průběhu souboje o světový trůn Stošek.

Ani on však útokům kolumbijského šampiona neodolal. „Jel jsem hranu, ale Páez mě nechal za sebou. Měl skvělé nohy. Držel jsem si svoje tempo a zezadu se ke mně dotáhl znovu Tiago. Spolupracovali jsme, fakt jsme do toho tlačili, ale na Páeze to nestačilo. Dál zvyšoval náskok,“ uvedl Stošek.

Ačkoliv ho v cíli po 110 kilometrech a téměř čtyřech a půl hodinách v sedle dělilo od druhého Ferreiry jen 15 sekund, na boj o stříbro už prý síly nezbývaly. „V závěru jsem byl rád, že jsem Tiagovi uvisel. Končilo se desetikilometrovým dojezdem po rovině na stadion na kraji města a já byl spíš nervózní, aby nás někdo ještě nedojel,“ popsal český reprezentant cestu k bronzu.

Přitom po vítězství na prestižním maratonu na italské Elbě patřil Stošek k velkým favoritům šampionátu. „S bronzem jsem spokojený, i když jsem myslel na titul a byl jsem z toho před startem trochu nervózní. Ale i když jelo jen 57 lidí, tak z maratonské špičky nechyběl nikdo. Snad to nebyla moje poslední šance a budu mít aspoň pořádnou motivaci do další sezony, která vyvrcholí mistrovstvím světa na Elbě, “ prohlásil jezdec původem z Blatné, který ale nyní žijes přítelkyní v Plzni.

Okruh i zázemí šampionátu bylo podle Stoška na úrovni. „Sakarya je velké město asi hodinu jízdy autem od Istanbulu a ten cyklistický stadion je super. Okolo listnatý lesy, žádná poušť. Relativně příjemný prostředí, jen bylo dusno. Terén na okruhu byl jílový, ale naštěstí to vyschlo. Byly tu hodně ostrý těžký kopce, sice bez techniky, ale výsledek byl o výkonu, o ničem jiným,“ tvrdil Stošek. „Pořadatelé to zvládli, zavřeli silnice, všude policajti. Měřili nám teploty, v hotelích i všude venku se nosí roušky. Žádné bufety, všechno jídlo zabalený, obsluha nosila rukavice,“ popsal turecká anticovidová opatření.

A oslava? „Při večeři jsme si přiťukli a dali si něco dobrýho,“ prozradil Martin Stošek s úsměvem. „Domů bychom měli letět v úterý (dnes), ale já zvažuju, jestli bych se vzhledem k zpřísňujícím se opatřením neměl raději vydat za přítelkyní na Grand Canaria, kde je v rámci studijního programu Erasmus,“ nastínil své plány třetí nejlepší maratonec planety.