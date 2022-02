Nejlepší zákrok si nechal opět až na úplný závěr zápasu, když se roztáhl a parádně zneškodnil tutovku střídajícího Tolna. „Jsem tam od toho, abych balony zastavoval, takže se to snažím dělat. Jsem rád, když se daří mně i týmu,“ konstatoval lakonicky gólman Viktorie, jenž přišel do Plzně právě z Budějovic.

Zpočátku jen na zkoušku, ale hostování se pak změnilo v přestup a Staněk postupně vytlačil zkušeného Hrušku z pozice jedničky na lavičku.

A svými výkony si řekl o pozvánku do reprezentace, domácí premiéru měl symbolicky v plzeňské Doosan Areně, i když předtím už musel do branky po zranění Vaclíka v Belgii.

Bílkův tah Sýkorou vyšel, po půli si odbyl premiéru novic Holík

A teď dál válí v dresu Viktorie, včera v Českých Budějovicích vychytal už podeváté čisté konto. Víc nul v lize nemá žádný brankář.

„Čisté konto vždycky potěší, ještě když za to jsou tři body, takže je to fajn,“ měl radost rodák ze Strakonic, který poprvé chytal v Budějovicích jako host. „Ale nic speciálního to nebylo. Dynamo však bylo ohromně těžký soupeř, jako vždycky,“ vysekl domácím poklonu.

Svými zákroky rozesmutnil budějovického kouče Davida Horejše. „Já mám Jindru rád, pomohl nám tady k postupu z druhé ligy,“ připomněl kouč Staňkovu budějovickou minulost. Právě on si ho vytáhl do áčka Dynama po hostování v třetiligové Třebíči. „Teď svými zákroky podržel Plzeň,“ dodal Horejš.

I plzeňský kouč Bílek měl pro svého gólmana jen slova chvály. „Staněk byl naším nejlepším hráčem, jeho výkon byl vynikající. Podržel nás během zápasu a hlavně i v závěru, kdy tam bylo několik situací,“ připomněl trenér Viktorie šanci Tolna.

Staněk už se teď těší, že se plzeňští fotbalisté po dvou zápasech venku zase představí před domácím publikem. Do hlediště Doosan Areny navíc může přijít přes šest tisíc diváků.

„Už je to nějaká doba, co nemohlo přijít tolik lidí. Chtěl bych je pozvat, aby dorazili v co největším počtu. Na naše fanoušky se těšíme,“ uzavírá Staněk.