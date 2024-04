V situaci plzeňské Viktorie ve fotbalové FORTUNA:LIZE a po konci v Evropské konferenční lize je domácí pohár MOL Cup jejich jedinou nadějí na zisk některé trofeje. Viktoria postoupila v českém poháru do semifinále, v němž třetí tým tabulky nejvyšší soutěže čeká Zlín, který je čtrnáctý a tři body od přímého sestupu z první ligy. Utkání mezi Viktorií a Zlínem se hraje ve středu od 18.00 v plzeňské Doosan Areně a přímým přenosem ho vysílá ČT Sport.

Fotbalisté Viktorie Plzeň porazili ve 22. kole FORTUNA:LIGY na domácím hřišti Zlín 3:0. | Foto: fcv/Martin Skála

Favoritem je Viktoria Plzeň, která v září v lize vyhrála ve Zlíně 7:1 a v únoru ho doma porazila 3:0.

„Zlín je ale houževnatý a nebezpečný tým. V lize bojuje o co nejlepší umístění před nadstavbovou částí o záchranu, ale zlepšil se a určitě je nepříjemným soupeřem,“ řekl asistent trenéra Viktorie Jan Trousil.

Ofenzivu Zlína táhnou především zkušený Vukadin Vukadinović a 19letý Tom Slončík, kterého má na radaru několik českých klubů.

„Tihle budou nepříjemní dopředu. Zlín má rychlé přechody do útoku, takže si na to musíme dát pozor a připravit se ně,“ prohlásil stoper Plzně Václav Jemelka, kterého realizační tým Viktorie šetřil v nedělním ligovém duelu na Slovácku.

Viktoria tančí na dvou svatbách, teď chce do finále poháru

Viktoria nechala odpočinout takřka celou základní jedenáctku ze čtvrtečního čtvrtfinále Evropské konferenční ligy v italské Florencii proti Fiorentině.

Plzeňští fotbalisté totiž proti Zlínu nastoupí do třetího zápasu během šesti dnů. „Jsme rádi, že nemusíme nikam cestovat, což je pro nás velká výhoda,“ potěšilo Jemelku, protože minulé úterý se viktoriáni přesunuli do Prahy, odkud ve středu odletěli do Florencie, v pátek přiletěli do Brna a na Moravě zůstali až do nedělního utkání v Uherském Hradišti se Slováckem.

„Samozřejmě vždy je výhoda hrát před vlastními fanoušky,“ dodal 28letý rodák z Uničova.

Na podporu domácího publika se těší i Koubkův asistent Jan Trousil. „Fanoušci nás podporují celou sezonu. Jejich výjezd do Florencie byl úžasný. Už jen kvůli lidem chceme dotáhnout finále do Plzně. Věříme, že se nám to povede,“ uvedl Trousil.

Viktoria ve výrazně změněné sestavě remizovala na Slovácku

Jak již bylo zmíněno, trofej pro vítěze MOL Cupu je jedinou reálnou, které mohou fotbalisté Viktorie dosáhnout, protože na lídra FORTUNA:LIGY, pražskou Spartu, ztrácejí kolo před koncem základní části a pěti zápasy v nadstavbě 14 bodů.

„Výhra MOL Cupu je naším cílem. Musíme udělat další krok, abychom se dostali do finále a v něm potom uspět,“ pravil Václav Jemelka.

Podle Trousila je semifinále domácího poháru proti Zlínu momentálně nejdůležitějším zápasem. I proto Viktoria před ním nechala odpočívat klíčové hráče v lize na Slovácku. „Chceme do finále. Pokud se to povede, víme, že budeme hrát se Spartou doma,“ připomněl asistent Miroslava Koubka.

Trenér Koubek vysekl týmu Viktorie i přes vyřazení kompliment za jízdu Evropou