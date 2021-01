„Jsem trpělivý. Věřím, že můj čas přijde,“ říká v rozhovoru pro Deník rodák ze Strakonic, který má za sebou v poměrně mladém věku zajímavou kariéru.

Jen posuďte sami.

Ještě jako žáček zamířil do pražské Sparty, kde byl v 17 trojkou v áčku. Jenže ani to mu nestačilo, a tak se vydal na doporučení Luďka Mikloška do Anglie.

V Evertonu si ho vyhlédl současný trenér belgické reprezentace Roberto Martinez. Staněk jezdil s týmem na zápasy Premier League, seděl ve stejné šatně jako třeba Romelu Lukaku.

„Život v Anglii se mi líbil, nejen po fotbalové stránce. Celkově mi to tam sedlo, i mentalita lidí, trošku odlišná od té české. Přítelkyně studovala v Birminghamu, tak jsem se na chvilku vrátil a znovu na mě dýchla ta atmosféra, na Anglii nedám dopustit,“ zasnil se Staněk, který byl od 16 let ve všech mládežnických reprezentacích. Prvořadým úkolem je ale víc se prosadit v Plzni.

Co vám první rok v Plzni dal?

Hodně, výkonnostně jsem se posunul. Přesvědčil jsem se o tom, že Viktorka je velký klub. Proto jsem tady také chtěl zůstat, změnit hostování na přestup.

A když jste nastoupil, i když jen dvakrát, podal jste dobrý výkon. Pomohlo vám to k tomu, že zůstáváte?

Určitě. Není to je o tréninku, ale musíte píli a úsilí podložit i výkony na hřišti v zápasech, takže to vliv mělo. Myslím, že jsem nezklamal.

Změnila se za ten rok nějak vaše pozice ve Viktorce?

Něco už jsem ukázal. Trenéři i kluci vědí, co ode mě mohou očekávat. Snad vědí, že svoji pozici zvládnu, ať už bude jakákoliv.

V Českých Budějovicích už jste nechtěl dál působit?

Já už jsem před tím rokem cítil, že potřebuju změnu. V Budějovicích to nebylo ideální, takže když jsem se od agenta dozvěděl, že je možnost jít do Viktorky, rozhodl jsem se tuhle výzvu přijmout. A myslím, že jsem udělal dobrý krok.

I když jste nastoupil jen dvakrát? Určitě budete chtít, aby vaše zápasové zatížení bylo větší…

Samozřejmě že bych chtěl častěji chytat, ale já jsem trpělivý. Věřím, že můj čas ve Viktorce ještě přijde.

Co pro to musíte udělat? V čem je potřeba se zlepšit?

Ve všech aspektech, bavím se o tom s koučem Guľou i trenérem brankářů Matúšem Kozáčikem. Pozice gólmana je specifický post, hodně pracujeme na hlavě, abych se posunul i mentálně. Budu čekat na svoji šanci, abych byl připravený ji chytit, až přijde.

Předpokládáte tedy, že do jara půjde jako jednička Aleš Hruška?

To já vám říct nedokážu. Já udělám všechno pro to, abych byl stoprocentně připravený, abych se prosadil a přesvědčil trenéry.

Jak vůbec v brankářské partě vycházíte? Říká se, že gólmani bývají takovým speciálním týmem uvnitř týmu, potvrdíte to?

(usměje se) Na tom je samozřejmě něco pravdy. Ale myslím, že jsme důležitou součástí týmu. Tady v Plzni my všichni tři – já, Alda i Sváča (Sváček). V tomhle směru je všechno v pořádku.

Vy máte za sebou poměrně pestrou minulost, o které se toho moc neví. Prozraďte, jak se kluk ze Strakonic dostane přes Spartu až do anglického Evertonu?

Do Sparty jsem šel jako malý, bylo mi nějakých devět let. Chodil jsem individuálně trénovat s panem Kopačem z Příbrami, který mě tam doporučil. V mládežnických kategoriích jsem tam měl dobrou pozici, od 16 let jsem byl i v nároďáku, jako trojka jsem se dostal i do áčka. Odchytal jsem i nějaké přáteláky, ale to už mě sledoval Everton.

To muselo asi chtít i kus odvahy, jít v 17 letech do Anglie, kolébky fotbalu?

Hodně jsem to konzultoval s bývalým gólmanem Luďkem Mikloškem, který dělal skauta pro Sport Invest. Nejdřív jsem tam odjel na týdenní stáž a přesvědčil jsem trenéra Martineze, který teď vede belgický nároďák. Za dva týdny jsem tam letěl zpátky…

Jak to zpětně hodnotíte?

Toho kroku nelituju, angažmá v Evertonu mi dalo strašně moc, včetně toho, že jsem se naučil anglicky. Byla to obrovská zkušenost. Trénoval jsem v týmu s takovými hvězdami, jako je Romelu Lukaku, na půl roku se tam mihl Samuel Eto'o byl tam Phil Jagielka nebo Gareth Barry. Samí skvělí hráči.

Jaká byla vaše pozice v týmu?

Byl jsem třetí brankář, jezdil jsem s nimi na každý zápas. Bylo neuvěřitelné sledovat, jak trénují, připravují se na utkání. Dvakrát jsem se dostal i do nominace na zápas Premier League, ale nezachytal jsem si ji. I tak mi to do života dalo hodně. Jen ten konec v Anglii jsem si představoval jinak…

A po návratu do Čech jste chytal jen třetí ligu v Třebíči…

No právě… Měl jsem nabídku prodloužit smlouvu v Anglii ještě o rok. Ale ta poslední sezona nebyla ideální, protože jsem měl zraněný kotník a táhlo se to možná sedm měsíců. Chtěl jsem změnu, abych dostal novou motivaci. Necítil jsem se komfortně, navíc končil trenér Martinez, který si mě vyhlédl. Tak jsem se rozhodl pro změnu, ale to jsem netušil, že to dopadne takhle. To bych ten rok asi ještě zůstal v Evertonu. (úsměv)

Nicméně teď to vypadá, že jste zase na cestě vzhůru. Kam až byste chtěl v kariéře vystoupat?

Jo, důležité bylo, že jsem to nevzdal a bojoval o svoji šanci dál. První přišla už v Budějovicích, kde jsem začínal ve druhé lize a podařilo se nám postoupit. I tam jsem začal já, ale pak se to změnilo… Ale to už je všechno historie, teď jsem v Plzni a kladu si krátkodobé cíle.