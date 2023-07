První přípravné utkání na novou sezonu výsledkově i výkonem zvládli. Fotbalisté divizního SK Petřín v sobotu dopoledne porazili na hřišti v Ledcích na Plzeňsku Olympii Březovou těsně 2:1. O branky plzeňského celku se postarali mladíček Jan Flachs a Patrik Klich.

SK Petřín Plzeň (červení), archivní snímek. | Foto: Vlaďka Štychová

„Zápas jsme odehráli v jedenácti lidech a musím říct, že kluci, kteří nastoupili, mi příjemně zamotali hlavu. První poločas byl od nás velmi dobrý, bavil mě, v tom druhém nás už soupeř zmáčkl. Asi remízové utkání, ale jsme samozřejmě rádi, že jsme vyhráli. Klukům to v hlavách určitě pomůže," tvrdí hlavní trenér plzeňského Petřína Radek Vodrážka, který ještě poznamenal, že jeho svěřenci šli do zápasu se sokem z Karlovarského kraje z enormně plné zátěže a po vskutku minimální regeneraci, protože ještě v pátek večer trénovali a do sprchy se dostali necelých deset hodin před mačem s divizní Březovou.

A aby toho nebylo málo, Petřín čeká v sobotu ještě jedno přípravné utkání. Od sedmi hodin večer v Losiné změří síly s devatenáctkou Viktorie Plzeň, proti ní ale nastoupí zcela jiná sestava než dopoledne proti výběru Březové.

