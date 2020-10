Chytit jeden pokutový kop je pro gólmana obrovský úspěch. Lapit dva v rychlém sledu patří již do říše snů. Právě tam se podíval brankář Jan Janiš.

Zápas byl již rozhodnutý, Přeštice vedly v 87. minutě 3:1, a navrch po zákroku doubraveckého Davida Nováka ve vápně zahrávaly pokutový kop.

Ondřej Pecháček ale selhal, když jeho střelu brankář Janiš výborně vyrazil. Jeho radost ale netrvala dlouho. Nejenže Přeštice po chvilce dostaly míč do sítě z dorážky, ale po verdiktu pomezního se pokutový kop opakoval.

„Byl jsem rád, že jsem ji chytil, protože i když už byl zápas rozhodnutý, je to pro brankáře určitá útěcha. Nechápal jsem rozhodnutí, proč se penalta opakovala. Koukal jsem se i na opakovaný záběr a pravidla jsem neporušil,“ byl přesvědčený o své nevině gólman Doubravky, jenž během chvíle zažil pocit radosti i zmaru.

„Naštvalo mě, že i přes chycenou penaltu nakonec padl gól z dorážky. Pak se ale pískalo a já nevěděl proč. Myslel jsem, že šlo o vběhnutí útočníka předčasně do vápna, ale podle rozhodčích jsem nestál nohama na čáře,“ popisoval celou situaci Janiš.

Následně exekutora Pecháčka vystřídal přeštický obránce Jan Duchek, který zvolil při opakované penaltě zakončení na stejnou stranu a rovněž neuspěl.

„Nakonec jsem byl rád, protože díky tomu jsme po této situaci gól neobdrželi. V první moment mi blesklo hlavou, že je to stoper, tak zůstanu stát. Nakonec jsem se ale rozhodl zopakovat stejnou věc jako při první penaltě,“ vysvětloval plzeňský brankář, jenž měl z celé situace poněkud smíšené pocity.

„Cítil jsem trochu křivdu. Nemyslím si, že za stavu 3:1 bylo zapotřebí z toho dělat takovou kovbojku. Na druhou stranu nakonec ani z jedné penalty gól nepadl, takže můžu mít dobrý pocit,“ pokračoval Janiš, jemuž se vybavila podobná situace, která stála nedávno Slavii nejspíše účast v Lize mistrů.

„Hned mi to prolétlo hlavou. Trochu se bojím, aby nám tady rozhodčí Skomina nerozjel takový trend,“ smál se gólman SENCA.

Dvacetiletý strážce svatyně Doubravky i prozradil, jaké má pocity, když čelí penaltě a kromě střelce si musí hlídat i správné postavení.

„Snažím se na to myslet, protože z toho nikdy nevyjdete dobře. Buď je to gól, nebo penaltu chytíte a jste z toho venku. Pokud se ale opakuje, přichází stejná situace znovu, a ještě dostanete žlutou. Já se jí tedy vyhnul, ale ve většině případů to tak bývá,“ barvitě líčil Janiš své pocity.

Přeštice nakonec zvítězily 4:1, ale nemuselo zůstat jen u čtyř gólů. Doubravecký gólman si rozhodně nemohl stěžovat na nedostatek práce.

„Byla to pro mě obrovská zkušenost, protože Přeštice mají kvalitní hráče a hrálo se ve vysokém tempu. Sám navíc nemám v divizi odchytáno skoro nic, takže jsem rád za takový zápas,“ vysvětloval brankář SENCA.

V jednu chvíli byli na hřišti dva brankáři Doubravky. Kvůli vysoké marodce si jako střídající hráč zahrál v poli i druhý gólman SENCA Jakub Luhový.

„Asi bych si také na to troufl. Jenom nevím, jestli bych měl pro tým nějaký přínos. Luhy je na tom fyzicky líp, takže byl aspoň v soubojích platný,“ dodal s úsměvem talentovaný gólman SENCA.