„Záchrana Pohronie by byla skvělá věc,“ říká Martin Bittengl, jenž vystřídal na trenérské lavičce španělského kouče Pabla Villara.

Covid a fotbal? V Anglii narváno, někde prázdno. V Česku jen tisícovka

Postavilo před vás vedení klubu jednoznačný úkol, záchranu nejvyšší soutěže? Bude potřeba hodně posílit?

Jsme ve složité situaci, hráči se sem nepohrnou. Ať už jde o finanční stránku klubu nebo pozici v tabulce, která také nebude pro některé hráče atraktivní. Ale plusem může být naše vize a personální změny ve vedení. Někteří hráči už přišli, a ještě to není vše. V tohle směru dám hodně na Luboše (asistent Adler, pozn. red.), který zná trh mnohem lépe než já. Se sportovním ředitelem mají dobře zmapované hráče. Nekoukáme jen na kvalitu, ale velmi dáme i na charakter.

Jak se vůbec stane, že klub jako Pohronie angažuje českého kouče, který působil u mládeže v Kanadě?

Přišel nový sportovní ředitel (Patrik Furka, pozn. red.), který dostal volnou ruku, aby si našel trenéry podle svého gusta. A jedním z jeho kritérií byla zahraniční zkušenost. Chtěl, aby kouč mluvil plynule anglicky a měl profilicenci. Já jsem pro něho byl údajně jednička, tak mě kontaktoval.

Romantika v Okresním přeboru. K tomu zastřelený bažant a urážka předsedy

Až tak jednoduché to bylo?

Co ještě vím, tak si ještě na mě zjišťoval reference od lidí, kteří se mnou studovali. Většinou jsou to kluci, kteří pracují u ligových týmů v Česku. No a shodou okolností taky vyšel si před rokem v Plzeňském deníku článek, kde jsem se zmínil, že bych v případě zajímavé nabídky uvažoval o návratu z Kanady.

Posila z Ďolíčku



Jedním z nových lídrů topícího se Pohronie by měl být Patrik Le Giang. Slovenský brankář s vietnamskými kořeny působil od léta 2019 v pražských Bohemians, kam přišelz Karviné. V nejvyšší české soutěži odchytal 67 zápasů, 23krát udržel čisté konto. Ve Vršovicích patřil k oblíbencům fanoušků, na podzim ale přišel o místo v bráně a klokani s ním nakonec přestali počítat. „Pro klub jsem dýchal, ale je lepší jít někam, kde o mě stojí,“ řekl Le Giang.

Čím oslovilo Pohronie vás? Přemýšlel jste o nabídce posledního celku slovenské ligy dlouho?

Kdyby to nebyla nabídka od týmu mužů z první ligy, ještě bych zůstal nějaký čas v Kanadě. Co mě zaujalo, byly myšlenky sportovního ředitele a jeho představy o fungování klubu. Mám hodně volnou ruku, abych Pohronie nasměroval podle svých představ. Možná jsem se nechal trochu ukecat, protože realita bývá mnohdy jiná než vize. Ale zatím všechno, na čem jsme se domluvili, platí.

Ale na podzim se v Pohronii vystřídali tři trenéři. Věříte, že na jaře bude mít vedení větší trpělivost?

Už jsem tady na Slovensku měl několik rozhovorů a pokaždé jsem odpovídal stejně. Doufám, že jsem čtvrtý trenér, ale na nějaký čas poslední. Ano, něco to o klubu vypovídá, ale v zimě přišel i nový sportovní ředitel, který chce všechno nastavit jinak. Jsou věci, které můžu do klubu přinést a věřím, že co dělám, má hlavu a patu. Jinak bych tu nabídku nepřijal. V tomhle ohledu jsem nad věcí, snažím se odvádět dobrou práci a doufám, že to přinese kvalitní výsledky. Kdybych se měl strachovat o místo, ovlivní mě to.

Anděl strážný. Doktor dvakrát zachránil život fotbalovému fanouškovi na stadionu

Měl jste v Kanadě možnost sledovat soutěže v Evropě?

Abych se přiznal, zrovna slovenskou ligu jsem neměl moc nasledovanou, i když nějaké informace jsem samozřejmě měl. Já mám kořeny na Plzeňsku, takže jsem se hodně upínal na českou ligu a samozřejmě hlavně Viktorku. Třeba její asistent Pavel Horváth se mnou dělal licenci.

Mohla by z Plzně přijíti hráčská pomoc?

Momentálně to není aktuální, i když jsme měli v hledáčku jednoho hráče z Viktorky. Spíš to nevyjde.

A co angažovat nějakého Kanaďana? To by bylo hodně odvážné přání?

Úplná utopie to není, ale takhle narychlo to asi nepůjde. Jednáme s jedním evropským rodákem, který naposledy hrál v Kanadě.

VIDEO: Excelentní moment. Český brankář zastavil šílený brejk soupeře

Doteď jste vedl spíš mládež, tohle je vaše první zkušenost u týmu mužů. Věříte si?

Z Vancouveru mám i manažerské zkušenosti. Vzdělání i znalosti mám taky dostačující. I ty největší trenérské hvězdy musely někde začít. I proto nás dalo vedení Pohronie dohromady s Lubošem, který už je v tomhle směru matador.

Když už jsme u těch trenérských veličin, máte nějaký vzor?

Nechtěl bych říct jedno jméno. Když se budeme bavit o tom nejvyšším levelu, tak Guardiola nebo Klopp. Jejich tréninky hodně sleduju na videu. No a z českých trenérů samozřejmě Trpišovský a Vrba.

Právě Pavel Vrba se proslavil nejprve na Slovensku, aby pak k titulům dovedl „vaši“ Plzeň. Bylo by krásné ho následovat, co?

Víte, já nejsem pohádkář, abych si myslel, že za půl roku můžu trénovat Plzeň. I asistent v takovém velkém klubu by pro mě byla obrovská škola. Uvidíme, co čas přinese. Pro začátek by byla skvělá záchrana s Pohronií ve slovenské lize.

Legenda, která odmítla Spartu. Škrtel hraje kvůli lásce skoro zadarmo

Je vůbec něco z Kanady, co můžete do zdejšího prostředí přinést?

Myslím si, že severní Amerika je hodně vepředu co se týká komunikace. Ať už ve vedení nebo ve vztahu trenér – hráč. Musíte mluvit se všemi, i s těmi, co zrovna nejsou v základní sestavě. Pokud bych přinesl jen tohle, byl by to posun. Ale doufám, že aplikuju i jiné věci.