VIDEO: Jaké to bylo, když se fotbalová Liga mistrů hrála v Plzni naposledy...

Zatím naposledy to bylo 12. prosince 2018, když tady slavný AS Řím prohrál 1:2. To jsou vzpomínky, které nikdy neomrzí. Základní skupinu Ligy mistrů zažili fotbalisté Viktorie Plzeň už třikrát. Zatímco v roce 2011 museli do azylu v pražském Edenu, v letech 2013 a 2018 už se hrálo ve zrekonstruované Doosan Areně.

Naposledy se hrála Liga mistrů v Plzni 12. prosince 2018. Viktoriány vedl do boje proti AS Řím (2:1) jako kapitán Roman Hubník. | Foto: FCVP/Martin Skála