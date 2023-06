Ve středečním přípravném zápase s Táborskem (8:2) vstřelil dva góly obránce Milan Havel, i když k prvnímu z nich mu dopomohlo nedorozumění v obraně soupeře, mohl být krajní bek spokojený.

Plzeňský obránce Milan Havel přijímá od spoluhráče gratulace ke vstřelenému gólu v zápas s Táborskem, v němž Viktoria zvítězila 8:2. | Foto: Jan Kubíček

„Jsem rád, že mně to takhle sedlo a dařilo se i celému týmu,“ pochvaloval si 28letý fotbalista Viktorie Plzeň. Ta sehraje poslední zápas před odjezdem na herní kemp do Rakouska (kde odehraje tři přátelské duely) v sobotu od 11 hodin v Městě Touškově proti druholigové Chrudimi.

Jak se vám tyhle zápasy, do nichž jdete vždycky z plné zátěže, hrají?

Je to jako každá jiná příprava, samozřejmě máme těžké nohy. Ale už jsme se věnovali víc taktickým věcem. Bylo to vidět i na hřišti, víc jsme si rozuměli. Doufám, že to bude jen a jen lepší.

Co se pod novým koučem změnilo? Jaká je nálada v týmu na začátku přípravy?

Všichni jsme odhodlaní napravit nevydařené jaro. Vrátit se tam, kde jsme byli na podzim. Pocity jsou dobré, nějaké změny ve hře jsou, ale to patří do kabiny.

Zdálo se mi, že hrajete víc nahoře, je to věc, kterou trenér Koubek po vás chce?

Nějaké změny tam jsou, není to jen o krajních becích. Možná to vypadalo, že jsem hrál výš, ale to bylo i tím, že se nám dařilo držet balon.

Celkově jste se mně i jako tým zdáli čerstvější…

Nechci teď nic tvrdit, to se ukáže až v sezoně. Nový trenér přinesl jinou energii, ale řekl bych, že to je stejné před každou sezonou. Ano, na jaře jsme byli pod psychickým tlakem, to z nás opadlo. Ale nepřeceňoval bych to, je to příprava.

Cítíte s příchodem nového trenéra větší boj o místo, že se každý chce ukázat?

To není vůbec žádná změna, boj o místo tady byl vždycky. Jsme v Plzni a tady bude vždycky dvacet kvalitních hráčů, každý z nás si to uvědomuje.

Ale šest gólů za poločas naznačuje, že si nikdo nedovolí nic vypustit ani v zápase na začátku přípravy?

Je to tak. I na tréninku všichni jedou na sto procent. Tak by to mělo být. Drží i zdraví, to je nejdůležitější. O výsledky v téhle fázi nejde.

Už jste mluvil s koučem, jestli s vámi počítá spíš napravo nebo nalevo?

Nemluvili jsme spolu o tom, i za trenéra Bílka byla moje pozice spíš nalevo. Mně je to celkem jedno. Když jsem byl za kouče Koubka v Bohemce, taky jsem nastupoval nalevo. Jsem na to zvyklý.

