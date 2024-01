Druhý gól plzeňské Viktorie v prvním přípravném utkání proti žižkovské jmenovkyni vstřelil nejlepší střelec klubu ve fotbalové FORTUNA:LIZE Pavel Šulc. Třiadvacetiletý ofenzivní záložník naskočil do sobotního duelu v Luční ulici už ve 38. minutě kvůli zranění Jana Sýkory. O půl hodiny skóroval na konečných 2:0.

Pavel Šulc. Viktoria Plzeň - Viktoria Žižkov 2:0, 13. ledna 2024. | Foto: fcv/Ondřej Pastor

„Byl to těžký zápas, protože Žižkov hrál dobře. My máme za sebou hodně náročný týden přípravy. V pátek jsme ale měli jen jeden trénink, i proto si myslím, že jsme se dostali do zápasového tempa. Zápas splnil, co měl, máme radost, že jsme utkání zvládli vítězně a s nulou vzadu,“ řekl Pavel Šulc.

„Kaňkou zápasu je Sykyho (Sýkora) zranění. Doufejme, že to nebude nic vážného,“ dodal rodák z Toužimi.

Viktoria porazila druholigový Žižkov 2:0, ale několikrát ztroskotala ve finální fázi, koncovce a při brejcích. „Na tom musíme zapracovat. I já to můžu kolikrát vyřešit líp. V každém zápase se snažím dostávat do koncovky, najít si správný prostor ve vápně,“ kál se druhý nejlepší střelec FORTUNA:LIGY.

Jelikož vyběhl na hřiště ještě v první půli vyzkoušel si spolupráci se novými tvářemi Viktorie. Nejprve s Lukášem Červem a celý druhý poločas i s Matějem Valentou, Cheickem Souarém a Alexem Tammem. „Spolupráce byla v pohodě. Válce (Valenta) znám dlouho, protože jsme spolu byli v Budějovicích a prošli jsme společně mládežnické reprezentace. Souaré si ještě zvyká, ale podle mě bude platnou posilou. Alex je tady na zkoušce, ale zatím neměl moc příležitostí se ukázat, protože dosavadní tréninky byly zaměřené hlavně na kondici,“ prohlásil Šulc.

Už se těší na soustředění do Španělska (22. 1. – 1. 2.), kde bude tepleji než v Česku a viktoriáni se tam zaměří na hru s míčem a taktiku. „Týden před odletem budou tréninky asi ještě o běhání,“ myslí si fotbalista Viktorie.

