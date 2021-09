V týmu plzeňské Viktorie najdete spoustu fotbalistů, kteří prošli i Spartou. Jedním z nich je 25letý gólman Jindřich Staněk, který nosí modro-červené barvy od loňského ledna. V mládežnických týmech chytal ale rodák ze Strakonic na Letné.

To už je však minulost, v Plzni se vypracoval do pozice jedničky mezi tyčemi a už má za sebou i premiéru v české reprezentaci. Chytal kvalifikaci v Belgii (0:3), kde naskočil po čtvrt hodině za zraněného Vaclíka, i přípravu doma proti Ukrajině (1:1).

Máte za sebou týden, v němž jste dvakrát po sobě oblékl reprezentační dres. Co k tomu ještě říct?

Kdyby mi před tím srazem někdo řekl, že budu mít dva starty ze tří zápasů, tak bych tomu nevěřil. Ale takhle se to prostě seběhlo. Samozřejmě jsem za tu šanci rád, je to obrovská zkušenost. Budu se snažit dál makat, abych byl příště nominovaný znovu.

Ve středu jste měl přímo tady v Plzni v hledišti skoro celou rodinu, jak jste sám řekl, Hujerovi. Jaká byla jejich reakce po utkání?

Všichni si to náramně užili. Trenér na tiskovce pronesl tu větu, že přijedou Hujerovi, já to už jen pak zopakoval, přišlo mi to vtipné. (úsměv)

A teď jen tři dny nato vás čeká další velký zápas, s Viktorkou hostíte v lize Spartu…

Hned ve čtvrtek ráno, když jsem se vrátil zpátky mezi kluky na trénink, jsem se už soustředil na Spartu. Bylo nutné rychle přepnout. Souhlasím s tím, že fotbalista je dobrý jen tak, nakolik se mu povedl poslední zápas.

Váš poslední zápas byla remíza Česka s Ukrajinou (1:1). Ale se Spartou asi budete chtít vyhrát?

Stoprocentně. Doufám, že přijde hodně lidí a bude to super. Hrajeme doma, chceme to zvládnout za tři body.

Sparta má ale v úvodu sezony velmi dobrou formu. Na co si bude potřeba dát největší pozor?

Víme, že Sparta je hodně kvalitní tým. Má v sestavě super hráče. Viděl jsem je teď v nároďáku poprvé na vlastní oči v tréninku. Třeba Adam Hložek má obrovskou kvalitu. Navíc všichni známe trenéra Pavla Vrbu…

Jakou podle vás naordinuje Spartě taktiku?

Určitě budou hrát útočný fotbal. Ale je to hlavně o nás, jak se na zápas připravíme. Jak už jsem říkal, doufám, že to zvládneme.

V čem by mohl být klíč k úspěchu? Co bude potřeba k tomu, abyste vyhráli?

Především musíme podat maximální výkon, hrát na hranici svých možností. A hlavně střílet góly. Ještě máme předzápasový trénink a pak už na ně vlítneme. Snad to bude se šťastným koncem pro nás.

Poprvé po roce a půl může být plná Doosan Arena. I když jsou lístky zatím pořád ještě v prodeji, lidí přijde hodně. Těšíte se i z tohoto pohledu?

Jasně. Od chvíle, co jsem do Plzně přišel, nemohlo kvůli pandemii koronaviru chodit na fotbal moc lidí. Zažil jsem jich při lize maximálně tři tisíce, teď doufám, že jich bude hodně. Ideálně plný dům. I to by mohl být jeden z klíčů, jak Spartu porazit.