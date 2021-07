Viktoriáni vedli v poločase po brankách Beauguela a Řezníka 2:0, po hodině hry snižoval kanonýr Škoda.

„Byly to nervy až do konce. My jsme v obtížné situaci, sedm hráčů bylo mimo hru. Proto jsme rádi, že jsme to dotáhli do vítězného konce. Boleslav měla víc ze hry, hrála dobře, my jsme byli efektivnější,“ trefně zhodnotil utkání plzeňský kouč Michal Bílek.

Stejně jako ve čtvrtek proti Brestu vedli jeho svěřenci v poločase 2:0, ale nakonec se o výhru strachovali až do konce. „Určitě jsme se neuchlácholili. Ve středu pole chyběli tři hráči, kteří v minulé sezoně odehráli téměř všechno,“ doplnil kouč Viktorie.

„V první půli jsem měl výhrady, že jsme nedohrávali souboje v defenzivě. Z toho dali domácí dva góly, jinak Viktorka nic neměla,“ uvedl jeho boleslavský protějšek Karel Jarolím a litoval, že po lobu Škody v úvodu druhé půle zazvonilo jen břevno.

„Věřili jsme, že když dáme kontaktní gól, Plzeň znervózní. Škoda, že to nepřišlo dřív,“ dodal kouč Boleslavi.

Jeho tým byl v úvodu aktivnější. Ale ve 28. minutě udeřilo na druhé straně a brankový účet Viktorie v nové sezoně otevřel symbolicky nejlepší střelec klubu v té minulé Beauguel. Pernica poslal dlouhý centr do vápna, kde se od Káčera míč poněkud šťastně odrazil k francouzskému forvardovi a ten nekompromisní ranou otevřel skóre – 1:0.

Beauguel byl o sedm minut později namočený i ve druhém gólu Plzně, po nůžkách Hybše se pokoušel stejně akrobaticky zakončit, ale netrefil míč, čímž však zmátl obránce a Řezník pohotově uklidil do sítě – 2:0.

Úvod druhé vyšel lépe Boleslavi, Škoda nejprve trefil břevno. Ale po akci Káčera už dokázal snížit – 2:1.

Navíc ze hřiště odkulhal bek Řezník. Reagoval na to kouč Bílek dvojím střídám i publikum pokřikem: Klucí bojovat. A viktoriáni už důležité tři body uhájili.

I když jejich tým připomíná spíš lazaret. K šesti zraněným, kteří cyhběli už ve čtvrtek v letošní premiéře proti Bestu (Staněk, Havel, Hejda, Kalvach, Bucha, Kopic) přibyli po pohárovém zápase ještě stoper Kaša a kreativní záložník Čermák.

Kromě těch vynucených provedl domácí kouč jen dvě změny v sestavě. Místo mladíka Hlavatého nastoupil slouvenský záložník Káčer a Faltu nahradil Řezník, Hybš se tak vrátil na levý kraj obrany. A zvlášť při druhém gólu se to vyplatilo. Hybš přihrával a Řezník skóroval.

Ale brzy přibyl i on na marodku. „Těžko říct, jak na tom zranění hráči budou. To je na doktorech. V tuhle chvíli nemám informaci, že by se někdo z nich měl ve čtvrtek zapojit,“ dodal sklesle Bílek.

Jeho tým čeká ve čtvrtek od 18 hodin odveta 2. předkola Evropské konferenční ligy proti Dynamu Brest, hraje se však v Jerevanu.