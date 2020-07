Fotbalová Viktoria porazila Liberec 4:0 dvěma góly Aleše Čermáka, ale hlavní postavou včerejšího večera byl někdo jiný. Roman Hubník. Šestatřicetiletý stoper odehrál v dresu Viktorie Plzeň proti Liberci poslední zápas. Od nové sezony se vrací do Olomouce, kde nakoukl do velkého fotbalu. Hubník na západě Čech působil téměř sedm let, vyhrál tu tři mistrovské tituly a dvakrát si zahrál skupinu Ligy mistrů.



Hubníkova chvíle včera přišla v 57. minutě, kdy za bouřlivého potlesku střídal Luďka Pernicu. Fanoušci pak několikrát skandovali jeho jméno. A byl to Roman Hubník, kdo se jako poslední dotkl míče. Po závěrečném hvizdu k Hubníkovi přiběhl David Limberský a svého spoluhráče objal. Následně s dalšími kumpány vyhazovali Hubníka do vzduchu. Pak se kádr s realizačním týmem Viktorie shromáždili na středovém kruhu a Romana Hubníka pokropili šampaňským. Na velkých obrazovkách severní a jižní tribuny běžely nejlepší momenty plzeňského kapitána v dresu Viktorie.

To všechno za fanouškovského skandování Hubníkova jména. „Těžko se mi hledají slova. Chci vám všem moc poděkovat. Těch sedm let bylo něco neskutečného, zažili jsme spoustu úspěchů. V srdci budu pořád viktorián, na to nejde zapomenout. I když budu v jiném týmu, pořád vám budu fandit,“ slíbil s mikrofonem v ruce Roman Hubník. „Ale až sem přijedu jako soupeř nenechám vám to zadarmo,“ dodal s úsměvem.



Účastník dvou mistrovství Evropy (2012 a 2016) přišel do Plzně v září 2013. „Hrozně mě lákala Liga mistrů. Viktorka byla ve skupině, takže jsem byl rád, že jsem mohl využít možnosti jít do Plzně. Smlouvu jsem podepsal na jeden rok, nakonec z toho bylo trochu více let,“ konstatoval Hubník pro web klubu.

„Když jsem pak prodlužoval s Viktorkou smlouvu, tak můj sen bylo vyhrát titul. Takže to pro mě bylo něco neskutečného, Ty pocity jsou nezapomenutelné. I oslavy na náměstí před spoustou lidí , to ve mně zůstane do konce života,“ vzpomínal na mistrovský hattrick, k němuž ještě přidal trofej ze Superpoháru ročníku 2015/2016.



Základní skupinu Ligy mistrů si Hubník zahrál dvakrát. Pokaždé s Viktorií. „Jsou to krásné vzpomínky. Hrát na Realu proti takovým hvězdám s kapitánskou páskou a podáním ruky s Ramosem je sen. I když jsem prošel reprezentací a Herthou Berlín, tak zápas s Realem byl nejvíc v mé kariéře. Hlavně v Madridu jsem si říkal, že jsem nevěřil, že se mi takový sen někdy splní,“ rozplýval se Roman Hubník.