A byla to tehdy blesková akce, Viktoria reagovala na zranění Čišovského. Přestup Hubníka bylo potřeba dotáhnout během jediného dne. Povedlo se.

K velké radosti trenéra Pavla Vrby, jenž měl rodáka z Halenkova už deset let předtím na mistrovství světa do 20 let ve Spojených arabských emirátech.

„Romana znám ještě z doby, kdy jsem byl u juniorských reprezentací a věděl jsem, co od něj čekat,“ pochvaloval si Pavel Vrba tehdy jeho příchod.

Hubník se tak opět v jednom dresu sešel s parťáky z Dubaje – Plzeňáky Limberským a Procházkou nebo Petrželou. Bakoš tam hrál pro změnu za Slovensko.

Do Plzně přilákala vytáhlého stopera i možnost zahrát si Ligu mistrů.

„Sportovní výzva v podobě zápasů Ligy mistrů i bojů o český titul byla velmi silná,“ přiznal Roman Hubník krátce po přestupu.

A brzy se dočkal, už pár dnů nato střídal doma proti Manchesteru City (0:3) na posledních 23 minut Lukáše Hejdu, s nímž později vytvořil jednu z nejlepších dvojic v lize. Začínal ale ještě s Čišovským a Procházkou, občas zaskakoval na kraji obrany.

V Lize mistrů si nakonec připsal 11 zápasů, při poslední účasti nechyběl ani minutu. Byl tak u debaklů (0:5) s Realem a na AS Řím, ale také podruhé slavil postup přes CSKA Moskva do vyřazovací fáze Evropské ligy.

A ještě zpátky ke spojení s Pavlem Vrbou. Jako reprezentační kouč si ho vytáhl i na mistrovství Evropy 2016 do Francie, kde Roman Hubník odehrál všechny tři zápasy v základní skupině. Po šampionátu však ukončil kariéru v národním týmu.

A soustředil se jen na působení ve Viktorii Plzeň.

Jeho někdejší parťáci – Pavel Horváth, Marek Bakoš, Matúš Kozáčik – se pomalu, ale jistě přesunuli do role trenérů. I reprezentační spoluhráč Tomáš Sivok nedávno ukončil aktivní kariéru.

Jenže Roman Hubník má dál chuť pokračovat na zeleném pažitu jako hráč, předávat svoje zkušenosti mladším. Svoji 19. letní přípravu začne zase v Olomouci, kde už na podzim 2016 z osobních důvodů hostoval. Tedy tam, kde absolvoval i tu svoji první ligovou.

„Hrozně se toho změnilo. Trenéři si nás teď hlídají sporttestery, tenkrát nás jen nutili běhat kola, přestože to mělo na každého jiný vliv,“ usmál se loni v létě Roman Hubník při vzpomínce, jak začínal pod trenérem Petrem Uličným. „V zimě jsme s ním jezdili na běžky, což teď už snad nehrozí,“ doplnil.

Tak hodně štěstí v Olomouci, Romane.