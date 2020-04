Tamní svaz jako první v Evropě oznámil konec soutěže a mistrem vyhlásil Bruggy, kde hraje od zimy další bývalý viktorián Michael Krmenčík, ale pod tlakem mezinárodní federace UEFA vzal záhy svoje rozhodnutí zpět.

„Vzhledem k tlaku od UEFA, aby se všechny soutěže dohrály, se rokování v Belgii odsunulo na 24. dubna. Až potom se dozvíme, jak to vlastně bude,“ uvedl Patrik Hrošovský pro slovenský fotbalový svaz.

On sám se navíc brzy stane poprvé otcem. „Velmi se na to těšíme,“ potvrdil 27letý fotbalista. Proto vítá, že teď může víc času trávit s manželkou Klárou. „Odtrénuju si, co je potřeba, a potom s manželkou chodíme na procházky do lesa na čerstvý vzduch. Čteme knihy, koukneme na různé seriály a občas si zahraju na konzoli,“ popisoval Hrošovský.

A jaká je momentálně tréninková náplň fotbalistů belgického Genku? „Máme individuální plány, případně trénujeme ve skupinkách po čtyřech. Dva dni jsme na hřišti, jeden běháme doma nebo v přírodě a jeden den máme volno,“ přiblížil, v jakém režimu fungují už druhý týden, a budou tak minimálně do pátku. A co bude pak, je závislé i na výsledku pátečního zasedání vedení belgické Jupiler League.

A co Hrošovský? Chtěl by letošní ročník dohrát?

„Těžko se mi k tomu vyjadřuje, když není jasné, kdy a za jakých podmínek bychom měli pokračovat,“ řekl jen rodák z Bojnic, který našel druhý domov v Plzni, kam přišel ještě v dorosteneckém věku a dotáhl to až do slovenské reprezentace. S ní měl hrát teď baráž proti Irsku o postup na Euro 2020. Ale i ta byla, stejně jako samotný šampionát, odložena.

Přesto zůstává Hrošovský ve spojení s trenérem národního týmu Pavlem Hapalem i jeho asistentem Oto Brunegrafem. „Jsem v kontaktu s oběma, bavili jsme se zejména o aktuální situaci. Popravdě ale on nikdo momentálně neví, kdy a za jakých podmínek se bude hrát,“ dodal Hrošovský.