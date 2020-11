V sousední vesničce Střelice sice bydlí už od 80. let, ale dlouho dojížděl hrát do nedaleké Hlohové v domažlickém okrese. Až na konci století se nechal přemluvit k přestupu do Hradce.

„Bylo to na stará kolena, v 38 letech. No a vidíte, už je to 22 let a pořád ještě hraju,“ usmál se Jiří Hrdina. Za kariéru odehrál zhruba 1350 zápasů, v nichž vstřelil téměř 600 gólů.

A jaký je jeho recept na sportovní dlouhověkost?

„Pohyb, pohyb a zase pohyb. A taky životospráva. Nekouřím, nepiju kafe ani alkohol. Jen občas si dám přípitek,“ přiblížil nám.

Hrajete i za první tým Hradce v okresním přeboru. To je slušná úroveň, ne?

Na podzim jsem chyběl v prvním zápase, kdy jsem byl na dovolené, jinak hraju. Ale to i proto, že jsme měli hodně nemocných a zraněných. Byla už doba, kdy jsem tam býval spíš na lavičce.

A stíháte i dva zápasy za víkend, áčko a béčko…

Ještě před dvěma lety to byla sranda. Ale věk se nedá zastavit, každý měsíc je znát. A to jsem ještě nedávno hrával v pátek za staré pány Holýšova, takže to byly tři zápasy. Nejhorší jsou pro mě hlavně ty pauzy mezi sezonami, hlavně ta zimní. Hůř se do toho dostávám, musím začít tak o 14 dnů dřív než kluci. A i jinak se jdu aspoň občas proběhnout.

Takže mladším spoluhráčů pořád ještě stíháte?

Samozřejmě, že je pro mě snazší běhat na výdrž, než se s těma mladýma klukama honit, v rychlosti už jim nestačím. Ale ve vytrvalosti si na ně troufám. Pro trenéry je navíc výhoda moje univerzálnost, že kromě gólmana můžu hrát všude.

Ale nějaký oblíbený post máte, ne?

Ale mám. (úsměv) Když jsem ještě hrál v Hlohové, kde jsem začínal, bylo moje místo na hrotu útoku, koncový hráč. Taky jsem dával hodně gólů. Ale s přibývajícím věkem jsem se posouval sestavou dozadu. Když jsem přišel do Hradce, kde byli o patnáct i více let mladší kluci, šel jsem do zálohy. Zkusil jsem hrát i na beku. A teď ty poslední zápasy jsem byl za áčko paradoxně zase v útoku. A musím říct, že tam je to pro mě nejvýhodnější. V béčku hraju středního záložníka.

Jak snášíte, když máte mladšího trenéra?

To mně nevadí, respektuju kohokoliv. Je pravda, že s většinou trenérů jsem i hrával. Třeba současnému kouči Tomáši Koderovi bylo 23 let, když jsem do Hradce přišel.

Máte vysvětlení, proč na té okresní úrovni chybí v týmech víc mladých hráčů?

Ono je to těžké, někteří jsou dobří, a tak hrajou vyšší soutěže. Ale pak jsou takoví, kteří by mohli, ale moc se jim nechce. Mají problémy s disciplínou, často se omlouvají i ze zápasů. To za našich mladých let nebylo.

Ale vy jste se potkal v týmu se synem…

Jo s tím starším hrajeme v Hradci dodnes, už je to skoro dvacet let. Jeden čas s námi nastupoval v záloze Hradce i mladší syn. Ten teď hraje za Staňkov krajský přebor.

Koukal jsem na věk staršího syna, kterému je 37 let. Nepřemýšlíte, že byste si zahrál i s vnukem?

Jo, to by ho syn musel mít dřív. (usměje se) Malému je teprve osm let, občas si jde s námi zatrénovat, kopneme si spolu. Ale že bychom se potkali v týmu… To už ne!

Že už byste chtěl končit?

To já říkám pokaždé, když mám kulatiny. V padesáti, o pět let později. Ale pokaždé jsem to odložil. Teď jsem taky říkal, že po podzimu skončím. Ale teď když nám to zase přerušili? Ještě uvidím.